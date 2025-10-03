Juan Manuel Márquez revela quién podría ser la nueva cara del boxeo en México

Con la reciente caída de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford , el debate sobre q uién tomará el relevo como la figura principal del boxeo mexicano ha tomado fuerza. Y si alguien tiene la autoridad para opinar al respecto, ese es Juan Manuel Márquez.

El excampeón mundial en cuatro divisiones, considerado una leyenda del boxeo mexicano, compartió su visión sobre el futuro del pugilismo nacional. Márquez no dudó en señalar a dos nombres como los más prometedores para llenar el vacío que podría dejar el tapatío: Rafael “Divino” Espinoza y Christian “Chispa” Medina.

Ambos pugilistas ya ostentan títulos mundiales avalados por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Medina reina en la división de peso gallo, mientras que Espinoza domina el peso pluma, con un historial que comienza a consolidarlo como un referente internacional.

Los nombres que suenan para tomar la estafeta

Rafael “Divino” Espinoza se coronó campeón mundial el 9 de diciembre de 2023, luego de derrotar al cubano Robeisy Ramírez en una dura batalla que se decidió por decisión mayoritaria. Desde entonces, el peleador tapatío ha defendido su cinturón en tres ocasiones, todas ellas por nocaut técnico:

Junio 2024: vs. Sergio Chirino Sánchez

Diciembre 2024: revancha ante Robeisy Ramírez

Mayo 2025: vs. Edward Vázquez

Por su parte, Christian “Chispa” Medina alcanzó la gloria el pasado 14 de septiembre de 2025, al noquear en el cuarto asalto al japonés Yoshiki Takei en el IG Arena de Nagoya, Japón, en una actuación que demostró su contundencia y nivel competitivo en escenarios internacionales.

Un nuevo capítulo para el boxeo mexicano

Con la figura de Canelo en entredicho tras perder sus cinturones supermedianos, el boxeo mexicano busca a su próximo ídolo. Juan Manuel Márquez, quien supo ganarse el corazón del público a base de técnica, coraje y nocauts memorables, ve en Espinoza y Medina a los hombres llamados a encabezar una nueva era.

Ambos jóvenes campeones ya están escribiendo su propia historia y, con el respaldo de una leyenda como Márquez, parecen estar en el camino correcto para convertirse en las próximas grandes figuras del boxeo mexicano.

EE