Javier Aguirre da a conocer su lista de convocados de cara a la fecha FIFA de octubre

Después de una larga espera marcada por múltiples bajas por lesión, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador.

Entre las novedades destacan el regreso de Carlos Acevedo a la portería y de Julián Quiñones en el ataque. Los elegidos para custodiar el arco azteca son Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo. Cabe recordar que Acevedo no había sido llamado desde la Copa América 2024, torneo en el que no tuvo actividad.

Por su parte, Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria, a pesar de haber retomado la actividad con su nuevo club, AEL Limassol de Chipre, lo que complica sus opciones de participar en la próxima Copa del Mundo.

En esta convocatoria también figura Kevin Álvarez, llamado para ocupar la banda derecha en lugar de Rodrigo Huescas, quien no podrá participar debido a una lesión. Además, Aguirre decidió reincorporar a Alexis Gutiérrez e Israel Reyes, dos futbolistas que regresan al listado nacional tras un período fuera del equipo.

Con esta convocatoria, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar dos compromisos clave en octubre, combinando experiencia y nuevas incorporaciones que buscan fortalecer al equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

La lista de convocados de cara a los amistosos ante Colombia y Ecuador:

Porteros

Luis Ángel Malagón – América

Raúl Rangel – Chivas

Carlos Acevedo – Santos

Defensas

Mateo Chávez – AZ Alkmaar

Ramón Juárez – América

Israel Reyes – América

Kevin Álvarez – América

Jorge Sánchez – Cruz Azul

César Montes – Lokomotiv Moscú

Johan Vásquez – Genoa

Jesús Gallardo – Toluca

Mediocampistas

Orbelín Pineda – AEK Atenas

Alexis Gutiérrez – América

Érick Sánchez – América

Erik Lira – Cruz Azul

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Luis Romo – Chivas

Diego Lainez – Tigres UANL

Marcel Ruiz – Toluca

Delanteros

Santiago Giménez – AC Milan

Julián Quiñones – Al Qadsiah FC

Germán Berterame – Rayados

