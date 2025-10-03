Chivas sonríe ante posible baja de Pumas para la Jornada 12

Las Chivas Rayadas del Guadalajara podrían recibir una buena noticia rumbo a la Jornada 12 del Apertura 2025: los Pumas de la UNAM estarían en riesgo de perder a uno de sus jugadores más experimentados, el galés Aaron Ramsey , por cuestiones físicas.

El mediocampista europeo, exjugador del Arsenal y la Juventus, no inició el torneo con los universitarios debido a una lesión que arrastraba desde su etapa en el Cardiff City de su país natal. Fue hasta la Jornada 6 cuando Ramsey finalmente debutó en la Liga MX, en el duelo ante Puebla.

Desde entonces, ha sumado minutos en seis encuentros —tres como titular— y ya registra un gol. Su anotación fue clave en la victoria 1-0 sobre Atlas en la Jornada 7, resultado que consolidó su impacto inmediato en el esquema de Gustavo Lema.

“Fue un momento muy especial para mí vivir eso (el gol). Han sido increíbles conmigo y con mi familia hasta ahora, y estoy muy agradecido por eso”, declaró el futbolista galés en entrevista el pasado 10 de septiembre.

Sin embargo, tras semanas de actividad continua, fuentes cercanas al club universitario han señalado que el cuerpo técnico evalúa darle descanso a Ramsey para evitar una recaída, justo en la antesala del choque ante Chivas. Esto representaría una baja sensible para los felinos, que buscan mantenerse en zona de liguilla.

Para el Rebaño Sagrado, que pelea por escalar posiciones en la tabla, la posible ausencia del mediocampista europeo sería un alivio en medio de una campaña irregular. Chivas y Pumas se enfrentarán en un duelo clave por el cierre del torneo regular, y cada ventaja puede marcar la diferencia.

EE