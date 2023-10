A pesar de haber sido un incidente de carrera y de que el propio "Checo" admitió que fue él quien decidió arriesgarse en la maniobra que lo dejó fuera del Gran Premio de México, la afición mexicana no perdonó a Charles Leclerc, con quien tuvo el contacto el tapatío, y decidió abuchearlo una vez que se bajó de su monoplaza para la entrevista posterior a la carrera en la zona del foro sol.

Leclerc, que consiguió terminar en el tercer puesto de la carrera, lamentó la reacción de la afición, aunque entendió cuál era la molestia:

"Muchos abucheos, muchos abucheos", dijo el monegasco al iniciar su intervención en la entrevista, "honestamente, no tenía ningún lugar hacia dónde ir, estaba en medio de los dos Red Bulls. Desafortunadamente toqué a Checo, pero no tenía ningún lugar para maniobrar. Él dañó mi coche y terminó la carrera para Checo, pero logramos sacar resultados, pero esa es la vida, estoy decepcionado de que hubiera terminado así la carrera de 'Checo', pero no tenía hacia donde ir".

Checo Pérez admitió su error

En entrevista con los medios, luego de su abandono en el Gran Premio de México, Pérez admitió que se precipitó en la maniobra que terminó por dejarlo fuera.

"Es un circuito muy difícil de pasar, en cuanto empiezas a seguir, lo tuve los dos años pasados, lo tuve en la curva con Hamilton, peleando con él y sobrecalentando todo, es un circuito en donde prácticamente donde empiezas terminas, un poco como Mónaco, vi la oportunidad y fui por él".

