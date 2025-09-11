La colombiana Emiliana Arango volvió a dejar huella en el GDL Open AKRON 2025, tras imponerse con autoridad a la australiana Storm Hunter en dos parciales de 6-2 y 6-2, resultado que la instala en los cuartos de final del torneo tapatío.

La jugadora nacida en Medellín, actualmente número 86 del ranking WTA, inició con nerviosismo al ceder su servicio en el tercer juego del primer set. Sin embargo, lejos de perder confianza, reaccionó con temple y carisma, mostrando esa mezcla de determinación y alegría que la caracteriza. Con un quiebre inmediato igualó el marcador 2-2 y, a partir de ahí, dominó el encuentro con tres rompimientos consecutivos que le aseguraron el parcial.

La historia se repitió en la segunda manga, donde Arango exhibió consistencia y frescura. Con un tenis agresivo pero también sonriente, mantuvo el control absoluto del partido y no permitió que Hunter, quien regresó este año al circuito tras una larga lesión en el tendón de Aquiles, encontrara su ritmo. El encuentro se resolvió en apenas una hora con siete minutos, en los que la sudamericana registró tres aces y un 77 por ciento de efectividad con su primer servicio.

La australiana, por su parte, batalló con su saque y acumuló siete dobles faltas, un lastre que terminó por facilitar el camino de Arango. A pesar de ello, la afición reconoció el esfuerzo de Hunter, quien en primera ronda había sorprendido al dejar fuera a la checa Katerina Siniakova.

Arango, carismática dentro y fuera de la cancha, saludó al público con gestos de gratitud tras su triunfo, alimentando la conexión que ha creado con la afición mexicana. En cuartos de final, la colombiana espera a la vencedora del duelo entre Jelena Ostapenko y la canadiense Marina Stakusic.

SV