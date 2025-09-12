Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 12 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 12 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Necaxa vs Juárez | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV |

Mazatlán vs Pumas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 12 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Correcaminos vs Tampico Madero | 19:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy viernes 12 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Toluca vs Monterrey | 18:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Tigres vs Pumas | 20:00 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports Premium, FOX Sports |

Partidos hoy viernes 12 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Sevilla FC vs Elche | 13:00 horas | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos hoy viernes 12 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Marsella vs Lorient | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 12 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | 12:30 horas | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

