Querétaro recibirá por primera vez un torneo WTA 125

El tenis femenil de élite llegará por primera vez a la capital queretana con la celebración del Querétaro Open presentado por Mexcovery, un torneo de la categoría WTA 125 que se disputará del 20 al 26 de octubre en las canchas de arcilla del Club Campestre de Querétaro.

El certamen contará con la participación de más de 60 jugadoras entre las 150 mejores del mundo, quienes competirán en las modalidades de singles y dobles. Se repartirán 115 mil dólares en premios, lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos más atractivos del calendario local.

Durante la presentación, encabezada por Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GS Sports Management, se destacó el impulso que el torneo dará al desarrollo del tenis en la región. “Seguimos haciendo tenis, y mientras tengamos la oportunidad de traer eventos de calidad, lo vamos a hacer. Estamos agradecidos con el apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría de Turismo”, afirmó.

En representación del gobernador Mauricio Kuri, Rodrigo Ibarra Lozano, director de promoción turística, subrayó que Querétaro será “el epicentro del tenis mundial durante una semana”, resaltando la relevancia del evento para la proyección del estado.

La supervisora de la WTA, Claire Wood, celebró la inclusión del torneo al calendario oficial, pues abre mayores oportunidades a jugadoras mexicanas e internacionales. A su vez, el extenista Leo Lavalle, residente en Querétaro, agradeció la confianza para llevar un evento de clase mundial a la ciudad, destacando que también será una vitrina para la cultura y gastronomía local.

El Querétaro Open será el quinto torneo WTA 125 que se dispute en México en 2025, consolidando al país como un destino clave dentro del circuito profesional femenil.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV