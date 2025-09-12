La campeona defensora del GDL Open AKRON, la polaca Magdalena Fręch, mantuvo viva la ilusión de refrendar su título tras imponerse en sets corridos a la italiana Lucrezia Stefanini por 6-1 y 7-6 (8-6). Aunque el marcador refleja dos parciales, el encuentro terminó siendo reñido y emocionante, sobre todo en un segundo set que exigió lo mejor de ambas jugadoras.

El duelo, disputado en el Complejo Panamericano de Tenis, se convirtió en el partido que más tarde ha terminado en lo que va del torneo, producto del calendario afectado por las lluvias que han azotado la zona. A pesar de la hora, la afición permaneció para presenciar un choque cargado de intensidad.

Las estadísticas explican parte del resultado: Stefanini mostró mayor efectividad en su primer servicio (82% contra 61%), pero Fręch sacó ventaja al momento de capitalizar los puntos. La polaca ganó el 53% de los disputados con su primer saque y el 56% con el segundo, mientras que su rival se quedó en 45% y 50%, respectivamente. Esa diferencia en la solidez fue clave para marcar la tendencia.

Otro factor determinante estuvo en los break points: Fręch convirtió 7 de 13 oportunidades, frente a 4 de 11 de la italiana. Además, la polaca se mostró más firme en los momentos de presión, ganando 46 puntos de recepción contra 33 de Stefanini y llevándose el único tiebreak de la noche por 8-6, sellando la victoria con temple y experiencia.

Con este triunfo, Fręch buscará seguir avanzando en un torneo que, pese a los retrasos por lluvia, empieza a tomar intensidad en la recta final.

