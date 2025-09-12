Los Packers imponen su ley en Lambeau Field ante los Commanders

Los Packers de Green Bay enlazaron ayer su segunda victoria en el comienzo de la temporada de la NFL al vencer en el Lambeau Field por 27-18 a los Commanders de Washington de Jayden Daniels.

Jordan Love, quarterback de los Packers, destacó con 292 yardas lanzadas (19 de 31 en pases), con dos envíos de anotación y ninguna intercepción.

El ala cerrada Tucker Kraft dominó con seis recepciones para 124 yardas y anotó un touchdown, al igual que Romeo Doubbs. Josh Jacobs hizo daño por tierra a los Commanders con 23 carreras para un total de 84 yardas y un touchdown.

En Washington, el mariscal de campo Jayden Daniels, lanzó para 200 yardas y dos touchdowns, con 24 pases completados de 41, sin intercepciones. Fue capturado en cuatro ocasiones para una pérdida de 21 yardas.

Los Commanders acabaron el partido con las lesiones graves del ala defensiva Deatrich Wise y del corredor Austin Ekeler.

Los Packers construyeron su victoria a base de defensa.