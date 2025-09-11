Camila Osorio se despide del GDL Open AKRON

La colombiana Camila Osorio, una de las grandes consentidas de la afición tapatía, quedó eliminada del GDL Open AKRON 2025 tras caer en dos sets frente a la estadounidense Iva Jovic, quien impuso su juventud y calidad con parciales de 6-4 y 6-2.

El duelo tuvo tintes dramáticos desde su inicio, pues la lluvia volvió a ser protagonista en el Complejo Panamericano de Tenis. Cuando el primer set estaba en desarrollo, el partido tuvo que ser suspendido debido a las condiciones climatológicas. Sin embargo, una vez que el Estadio Akron quedó en condiciones óptimas, las jugadoras regresaron para brindar un espectáculo que mantuvo atentos a los aficionados que desafiaron la tormenta para quedarse en las gradas.

Osorio, que partía como favorita sentimental gracias al cariño que ha cultivado entre los tapatíos en cada una de sus participaciones, intentó por todos los medios meterse de nuevo en el encuentro. No obstante, se encontró con una rival de apenas 17 años, con un hambre insaciable y un despliegue físico que la hizo dominar los puntos decisivos. Jovic respondió a cada intento de la cafetera con agresividad y temple, mostrando que está lista para grandes retos en el circuito.

Aunque la derrota duele para los seguidores colombianos, Osorio se marcha con el reconocimiento de la gente, que la sigue considerando una de sus jugadoras favoritas. Ahora, el ritmo y el “baile” colombiano en Guadalajara quedará únicamente en manos de Emiliana Arango.

Por su parte, Iva Jovic confirmó su buen momento y avanzó a los cuartos de final, donde se medirá a la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, en un duelo que promete intensidad y juventud sobre la cancha.

SV