Francisco Ureña, listo para el debut

Para su mala suerte, o buena, como se quiera ver el vaso, medio lleno o medio vacío, no pudo debutar en territorio tapatío aquel domingo 13 de noviembre de 2016, cuando compartiría cartel con Ignacio Garibay y Fermín Rivera, es por eso que hoy, Francisco José Ureña finalmente podrá lucir su arte y valor en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, dentro de la cuarta corrida de la temporada de aniversario.

“La verdad es que curiosamente fue mala suerte o buena, nunca se sabe y ahora será mi debut en Guadalajara. Ese día cayó muchísima agua y fue un desastre y la verdad es que la pasé mal, porque tenía mucha ilusión con la corrida, con la tarde y con la presentación, pero no se pudo dar y hubo que posponerlo a este día", dijo el matador español.

El cartel de esta tarde estará conformado por Ureña, Arturo Saldívar y por el miembro de la dinastía Silveti, Diego, lidiando un imponente encierro de la ganadería de Javier Garfias.

“He tenido la gran suerte de actuar con ellos, de hecho Arturo Saldívar es mi padrino de confirmación del año pasado en México y con Diego también lo conozco desde hace muchísimos años de cuando él empezaba. Son dos toreros importantes, muy buenos y que están en la máxima élite del toreo en México y que han hecho campaña importante en España, los admiro y los respeto y ojalá sea una tarde bonita para los tres”.

El matador de 35 años llega a Guadalajara sabiendo lo complicada que es la Plaza de Toros Nuevo Progreso, pero sobre todo lo exigente que es la afición al toro en territorio tapatío.

“He tenido la suerte de poder ver varias corridas de toros en videos y en los últimos dos domingos he acudido a la plaza para verla y el calificativo de la gente es que es exigente, yo creo que también es por algo, seguro es porque es la mejor. Cuando el toreo fluye, las exigencias son por las que todo mundo caminamos; queremos ver un buen espectáculo y me parece que es una plaza con una importancia y un peso fuerte y para mí es un día muy especial y ojalá las cosas se den porque me gustaría llegar al corazón del aficionado”, comentó.