En busca de la perfección

Ser reconocido como una de las mayores figuras de la tauromaquia a nivel mundial no ha sido fácil para el diestro francés Sebastián Castella, quien esta tarde encabezará el tercer festejo de la Temporada de Aniversario en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara junto al español Ginés Marín y el mexicano Octavio García “El Payo”.

Tras ser anunciado como uno de los principales coletas que pisará el albero de uno de los cosos más importantes del continente, el matador de toros nacido en Béziers, Francia, habló sobre lo que ha logrado en el mundo de la fiesta brava, sus temores y todo lo que ha hecho para mantener los pies sobre la tierra.

“Quería ser torero y después figura del toreo, ahora gracias a Dios lo he conseguido, después hay que mantenerse, pero quiero marcar algo en el toreo. Sí necesito mi soledad, me conozco, necesito evadirme, pasar miedo y miedo conmigo mismo, estando de frente. He conseguido mucho, me faltan sueños por conseguir, pero le pido a Dios que me dé la sabiduría para el día que no sea capaz de hacer un esfuerzo y de estar a la altura de la afición, de mis compañeros y de mi vida profesional, saber irme”.

Con una carrera de casi 20 años como matador de toros, el torero galo habló sobre la búsqueda de la perfección que existe en el toreo actual, ya que antes no se veían toros tan completos en todo el mundo.

“Es un enfrentamiento y a la misma vez un acoplamiento de dos seres: un animal y un ser humano. Se ha llegado a un punto de perfección estética taurina y técnica de profundidad con el toro. Esto hace 20 años no se podía pensar, por lo menos yo, que un toro pudiera embestir tan bien con su raza y su importancia”.

Castella agregó que a estas alturas, el toro mexicano es uno de los más respetados a nivel mundial por su bravura, nobleza y trapío, aunque muchas veces se presta para poder realizar faenas que lleven al triunfo a quien lo merezca.

“Aquí, aunque el toro embista muy bien, en un momento te puede hacer un extraño, es un animal, te manda para arriba, te coge y lo que sea, porque al día de hoy los toros embisten mejor que nunca. El toro que menos lo parece es el que más miedo te puede hacer pasar, aunque tiene un fondo que le puedes sacar un punto bueno y puedes torear mejor que nunca”.

PARA HOY

Tercera corrida de Aniversario

Hoy, a partir de las 16:30 horas, Sebastián Castella partirá plaza junto a Octavio García “El Payo” y Ginés Marín, quienes lidiarán un lote de seis bureles marcados con el hierro de La Estancia.