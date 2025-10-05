Fermín Aldeguer conquista el GP de Indonesia y entra en la historia de MotoGP

Fermín Aldeguer se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de MotoGP, imponiéndose en Mandalika por delante de Pedro Acosta y Álex Márquez.

Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en la primera vuelta al ser prácticamente embestido por Bezzecchi, quien no alcanzó a frenar. La lesión de Márquez está pendiente de evaluación; no así Bezzecchi, que salió ileso del percance.

Aldeguer firmó una exhibición magistral para lograr su primera victoria en MotoGP, convirtiéndose en el segundo piloto más joven en hacerlo, con 20 años y 183 días, solo por detrás de Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), que lo consiguió a los 20 años y 63 días. El piloto del BK8 Gresini Racing MotoGP impuso un ritmo inalcanzable, dejando atrás a Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y a Álex Márquez, quienes completaron las posiciones de honor.

La jornada, marcada por un inicio accidentado, tuvo también un duro golpe para el Campeón del Mundo, quien sufrió una fuerte caída tras un toque con Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), lo que le obligará a regresar a Madrid para someterse a nuevas pruebas tras detectarse una pequeña fractura en su hombro derecho.

Después de apagarse el semáforo, el primer incidente no tardó en llegar. Apenas unas curvas después, en la primera vuelta, el poleman Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) no consiguió una buena salida y, en su intento por remontar, perdió el control de su moto al no gestionar bien la velocidad. Como consecuencia, chocó contra la rueda trasera de la Ducati del Campeón del Mundo, Marc Márquez, provocando que ambos terminaran en el suelo. Poco después, Joan Mir (Honda HRC Castrol) también se fue al suelo, marcando un inicio muy accidentado de la carrera.

Tras el inicio marcado por los accidentes, Acosta se mantenía al frente hasta que Aldeguer logró superarlo, comenzando a marcar vueltas rápidas tras rebasar también a Marini. Esto dejaba a este último en el último escalón del podio, con Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) muy pegado. Detrás de ellos se encontraban las dos Yamaha oficiales, precediendo a Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), quien con esa posición lograba ganar algo de aire en la lucha por el subcampeonato, ya que Bezzecchi estaba fuera de carrera y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) se había caído mientras rodaba último.

Aldeguer mantenía un vertiginoso ritmo rumbo a su primera victoria en MotoGP en su temporada de novato, ampliando su ventaja a más de cuatro segundos sobre sus más cercanos perseguidores. La atención se centraba en la intensa batalla por el segundo lugar. Acosta y Marini ofrecían un duelo vibrante, intercambiando posiciones y atacando en cada curva, mientras Raúl Fernández permanecía expectante, al acecho, listo para aprovechar cualquier error de sus rivales.

Fue Raúl Fernández quien se vio envuelto en un toque con Marini, obligando a ambos a ceder varias posiciones. Esa situación permitió a Álex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) escalar hasta el Top 3, con Álex Márquez siguiéndole muy de cerca.

Ya en las últimas vueltas de la carrera, Acosta comenzó a perder ritmo y fue superado primero por Álex Márquez y después por Rins. El piloto de Yamaha fue quien inicialmente doblegó al murciano, pero poco después cedió posición ante el '73', situándose así en disposición de firmar un doblete para Gresini. Mientras tanto, Aldeguer seguía en otro mundo, manteniendo una ventaja superior a los siete segundos.

El rendimiento de Rins cayó en picada y, en apenas un par de curvas, pasó de ir tercero a séptimo, viéndose superado nuevamente por Acosta, Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Raúl Fernández y Marini.

Top 10

Aldeguer firmó una merecidísima victoria con casi nueve segundos de ventaja, mientras Acosta superaba a Álex Márquez para asegurarse el segundo puesto. Tras el '73', Brad Binder cruzó la línea de meta en cuarta posición, por delante de un Marini que logró reponerse tras el toque sufrido en los primeros giros, seguido de Raúl Fernández y Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team).

Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) y Álex Rins completaron el Top 10.

Los pilotos disfrutarán ahora de unos días de descanso antes del Gran Premio de Australia, mientras el Campeón del Mundo regresa a Madrid para someterse a más pruebas tras detectarse una pequeña fractura en el hombro derecho como consecuencia de la fuerte caída.

Resultados oficiales

#54 F. Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 41:07.651 #37 P. Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – +6.987 #73 Á. Márquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – +7.896 #33 B. Binder – Red Bull KTM Factory Racing – +8.901 #10 L. Marini – Honda HRC Castrol – +9.129 #25 R. Fernández – Trackhouse MotoGP Team – +9.709 #20 F. Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – +9.894 #21 F. Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +10.087 #49 F. Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +10.350 #42 Á. Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – +13.223

SV