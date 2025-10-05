El Estadio Akron fue testigo de una auténtica tarde de emociones. Chivas Femenil protagonizó una remontada memorable frente a Pumas, imponiéndose 4-3 tras ir perdiendo 0-2, en un duelo cargado de intensidad, carácter y orgullo rojiblanco que las acerca a su clasificación para la Liguilla del Apertura 2025.

Chivas no solo tuvo que lidiar con un equipo de Pumas propositivo y peligroso que constantemente puso a prueba a la arquera Blanca Félix, sino que, además, sufrió para crear jugadas amenazantes porque, a pesar de tener mayor posesión de balón, el Rebaño no tuvo claridad al momento de ir al frente.

Mientras tanto, las universitarias aprovecharon el endeble parado defensivo para vulnerar con facilidad el marco rojiblanco. Angelina Hix se convirtió en la figura del partido para las visitantes, luego de anotar doblete al minuto 32 y en tiempo agregado del primer tiempo. Las felinas fueron un conjunto difícil de contener y la última línea de las Chivas quedó evidenciada por la inseguridad que mostraban en cada embate de las rivales.

Sin embargo, para la parte complementaria, lo que habían realizado las universitarias, se esfumó.

Principalmente, porque Chivas modificó su planteamiento y el ingreso de Joseline Montoya le permitió a las locales tener más profundidad para comenzar a amedrentar la portería de Heidi González.

La insistencia cobró frutos, luego de que Gabriela Valenzuela le sirviera un centro preciso a Denise Castro, quien de cabeza puso el descuento al 66. Dos minutos después, Viridiana Salazar igualó el marcador con una media vuelta que dejó sin capacidad de reaccionar a la cancerbera auriazul.

En un lapso de mucha intensidad, Stephanie Ribeiro volvió a darle la ventaja momentánea a las visitantes con una gran jugada individual al 74. No obstante, con garra y corazón, el Guadalajara vino nuevamente de atrás para conseguir un triunfo sumamente sufrido gracias a que Salazar anotó doblete al 77’ y Alicia Cervantes puso la anotación definitiva en tiempo compensatorio para desatar la locura en el inmueble de Zapopan.

Con este resultado, Chivas se afianzó en el cuarto lugar con 29 puntos y su siguiente compromiso será contra Puebla el próximo domingo 12 de octubre a las 11:07 horas en el estadio AKRON.

MB