Sean Payton tenía un balón de juego en la mano y muchas historias que contar después de superar a su mentor y amigo Bill Parcells en la lista de victorias en la NFL. El par de entrenadores campeones del Super Bowl se reunieron recientemente y charlaron sobre jugar partidos difíciles fuera de casa contra equipos de la División Este de la Conferencia Nacional.

Los Broncos de Denver le proporcionaron a Payton una nueva historia ayer.

Bo Nix lideró a los Broncos en tres series anotadoras en tres posesiones en el último cuarto, J.K. Dobbins corrió para una anotación de dos yardas en el último período y los Broncos remontaron un déficit de 14 puntos para propinar a los Eagles de Filadelfia su primera derrota de la temporada, 21-17.

“No vas a olvidar”, dijo Payton, “simplemente estos momentos. En última instancia, para eso lo haces. Para crear recuerdos”.

Los Broncos desviaron el pase de último recurso de Jalen Hurts en la jugada final del partido, enviando a los campeones del Super Bowl a solo su segunda derrota en sus últimos 22 juegos.

“Teníamos esta sensación de que solo necesitábamos una serie. Vamos a avanzar por el campo, una jugada a la vez, vamos a armar una serie”, dijo Nix.

Nix tuvo varias de ellas en su remontada del último cuarto que ayudó a Payton a conseguir su victoria número 173 para superar a Parcells. Nix completó nueve de 10 pases para 126 yardas y tuvo un envío de anotación de 11 yardas a Evan Engram en el cuarto para sorprender a un equipo de los Eagles que colapsó totalmente en los últimos 15 minutos.

“Este es un equipo que acaba de ganar el Super Bowl”, dijo Payton. “Así que es una buena victoria”.

El propietario y CEO de los Broncos, Greg Penner, le dio a Payton el balón del juego por el hito como entrenador.

Los Broncos (3-2) tuvieron un gran golpe de suerte en su remontada cuando a los Eagles se les anuló una conversión tardía en cuarta oportunidad debido a un castigo por movimiento ilegal señalado contra el corredor Saquon Barkley. Los Eagles (4-1) se vieron obligados a despejar.

El último intento de Hurts en segunda y 10 desde la yarda 29 fue desviado cuando el tiempo expiró, enviando a los jubilosos Broncos al vestuario con una victoria improbable. Nix agitó sus brazos en celebración hacia decenas de fanáticos de los Broncos vestidos de naranja que se encontraban cerca del túnel de los visitantes.

Nix lanzó para 242 yardas, una semana después de haber lanzado para un récord personal de 326 yardas y un par de touchdowns contra los Bengals, y la fórmula de Denver de una ofensiva centrada en la carrera y una defensiva dominante cobró vida en el último cuarto.

Semana 5 de la NFL

Vikings 21-17 Browns

Texans 44-10 Ravens

Dolphins 24-27 Panthers

Raiders 6-40 Colts

Giants 14-26 Saints

Cowboys 37-22 Jets

Titans 22-21 Cardinals

Buccaneers 38-35 Seahawks

Lions 37-24 Bengals

Commanders 27-10 Chargers

Patriots 23 - 20 Bills

