Los amantes de la velocidad ya tienen una cita para este fin de semana: el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 (F1). Si no quieres perderte ningún momento de lo que suceda en la pista, aquí te compartimos los horarios oficiales y los canales de transmisión para seguir en vivo las prácticas libres, la sesión de clasificación y, por supuesto, la carrera.

La F1 tendrá su decimosexta competencia del año en el Gran Premio de Azerbaiyán, un evento que se llevará a cabo entre los días 19 y 21 de septiembre en el Circuito callejero ubicado en el Baku Boulevard, en la capital del país.

De acuerdo con información de la página oficial de la F1, la carrera contará con 51 vueltas al trazado de 6.003 kilómetros, y será el domingo 21 de septiembre a las 05:00 horas tiempo del centro de México.

Aunque el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no compite esta temporada, la F1 mantiene su emoción intacta. Además de que ya se dio a conocer que el jalisciense volverá a las pistas el próximo año como piloto del nuevo equipo, Cadillac, la atención está puesta en su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien se ha rezagado en la búsqueda de un quinto campeonato mundial consecutivo; y luego aparece el equipo McLaren, que ha demostrado un dominio notable tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos y ha pasado a ser de lo más llamativo este año.

Horario y dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de F1

Evento Fecha Horario (Tiempo del centro de México) Primera prueba libre Viernes 19 de septiembre 02:30 horas Segunda prueba libre Viernes 19 de septiembre 06:00 horas Tercera prueba libre Sábado 20 de septiembre 02:30 horas Clasificación (Calidad) Sábado 20 de septiembre 06:00 horas GP de Azerbaiyán 2025 Domingo 21 de septiembre 05:00 horas

La competencia podrá ser vista en México a través del canal FOX Sports Premium, el canal Formula 1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

