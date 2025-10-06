Necaxa vs Pachuca (0-1)

Después de un periodo complicado, los “Tuzos” de Pachuca retomaron la victoria al imponerse 0-1 a los “Rayos” de Necaxa, prácticamente eliminándolos del Apertura 2025 gracias al gol de Luis Quiñones al minuto 33. El triunfo dio un respiro al técnico Jaime Lozano, mientras que la falta de resultados mantiene en riesgo el futuro del argentino Fernando Gago, evidenciado por los reclamos de la afición. Necaxa intentó reaccionar, pero fallos clave sellaron su derrota, y ahora Pachuca buscará su tercera victoria consecutiva ante Juárez, mientras que los “Rayos” enfrentarán a Tigres en busca de revertir su mala racha.

Mazatlán vs Atlético San Luis (2-1)

Mazatlán logró una emocionante victoria 2-1 sobre Atlético de San Luis en la Jornada 12 del Apertura 2025 en el Estadio El Encanto. Sébastien Salles-Lamonge adelantó a los potosinos al minuto 18 con un disparo desde fuera del área, pero en la segunda mitad, Jordan Sierra igualó tras un centro de Mauro Lainez. Aunque Fabio Gomes anotó para la remontada, el gol fue anulado por fuera de lugar, y un penal a favor de los locales también fue invalidado por VAR. Finalmente, Bryan Colula apareció con un potente disparo desde fuera del área al minuto 90 para darle los tres puntos a los Cañoneros en un cierre dramático.

Atlas vs Juárez (3-1)

Atlas logró su segunda victoria consecutiva al vencer 3-1 a los Bravos de Juárez en el Estadio Jalisco. Aunque Óscar Estupiñán adelantó a los visitantes, los rojinegros dieron la vuelta al marcador: Uroš Đurđević convirtió un penal al minuto 30, Diego González Alcaraz anotó de cabeza el segundo y Paulo Ramírez cerró la cuenta con un potente disparo desde fuera del área. En la próxima jornada del Apertura 2025, Atlas visitará al Atlético de San Luis, mientras que Juárez recibirá a Pachuca.

Querétaro vs Puebla (3-1)

Querétaro dio vuelta a un marcador adverso y venció 3-1 al Puebla en el Estadio Corregidora, alejándose de los últimos lugares y manteniendo viva la esperanza del Play-In. Ricardo Marín adelantó a La Franja al minuto 32, pero en apenas cuatro minutos del segundo tiempo, Alí Ávila anotó un doblete (55' y 59') que le dio la ventaja a los Gallos Blancos. Lucas Rodríguez cerró la cuenta al 76 con un potente zurdazo, asegurando tres puntos fundamentales para el equipo de Benjamín Mora, mientras que Puebla sigue sin poder levantar cabeza.

León vs Toluca (2-4)

Toluca se impuso 4-2 sobre León con Paulinho y Alexis Vega como figuras del encuentro. Jesús Angulo abrió el marcador al minuto 5 tras una gran asistencia de Nicolás Castro, pero James Rodríguez igualó desde el penal para León al 35. En la segunda mitad, Toluca reaccionó rápidamente: Paulinho anotó tras una jugada de Vega, quien luego firmó su propio gol, mientras que Alfonso Alvarado acercó a los Esmeraldas. Paulinho cerró la cuenta al 76 con un cabezazo, consolidándose como líder goleador del torneo y asegurando tres puntos para los Diablos en casa, que recibirán al Querétaro en la próxima jornada.

Tigres vs Cruz Azul (1-1)

Ángel Sepúlveda salvó a Cruz Azul al anotar un penal en los últimos minutos y rescatar un empate 1-1 ante Tigres en El Volcán. Juan Brunetta y Ángel Correa habían adelantado a los felinos al 50 con una brillante jugada colectiva, pero una falta de Joaquim sobre Ignacio Rivero permitió la intervención del VAR y la posterior ejecución del penal por Sepúlveda. Con este empate, La Máquina evita su segunda derrota consecutiva y tendrá la pausa de la Fecha FIFA para ajustar detalles antes de enfrentar al América en su próximo compromiso.

América vs Santos (3-0)

América se impuso 3-0 sobre Santos Laguna, confirmando su buen momento con su tercera victoria consecutiva y acercándose a la cima del torneo, aunque la jornada dejó preocupación por las lesiones de Allan Saint-Maximin y Raúl Zúñiga. Rodrigo Aguirre abrió el marcador al 38 tras asistencia de Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez amplió la ventaja al 63 y Alan Cervantes cerró la goleada al 70 con un potente disparo desde fuera del área. Pese a la contundencia, el equipo de André Jardine deberá aprovechar la pausa por la Fecha FIFA para recuperar jugadores clave antes del Clásico Joven contra Cruz Azul.

Pumas vs Chivas (1-2)

Chivas logró una agónica victoria 2-1 sobre Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, gracias a un gol de Daniel Aguirre al minuto 89 y a un penal fallado por Álvaro Angulo en los últimos instantes. Pumas se adelantó temprano con un gol de Pedro Vite al 47, pero Armando González igualó al 54 con un cabezazo, y Aguirre cerró el triunfo tras un centro de Bryan González. Keylor Navas fue clave durante todo el partido, salvando en varias ocasiones a su equipo. Con este resultado, Chivas sigue en ascenso, mientras que Pumas profundiza su mala racha.

Xolos vs Monterrey (2-2)

La jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX cerró con un empate 2-2 entre Xolos de Tijuana y Monterrey. Frank Boya adelantó a los locales al minuto 12, pero Germán Berterame igualó al 45+6 y luego adelantó a la Pandilla al 57. Sin embargo, Adonis Preciado empató nuevamente para los Xolos al 60, dejando a Monterrey en tercer lugar con 26 puntos y permitiendo a Tijuana meterse en zona de clasificación directa con 20 unidades.

Así queda la tabla general tras la Jornada 12

Posición Equipo Puntos 1 Toluca 28 2 América 27 3 Monterrey 26 4 Cruz Azul 25 5 Tigres 23 6 Xolos 20 7 Pachuca 20 8 Juárez 18 9 Chivas 17 10 Pumas 13 11 Atlas 13 12 León 12 13 Mazatlán 11 14 Querétaro 11 13 Atlético San Luis 10 14 Santos 10 15 Necaxa 9 16 Puebla 5

