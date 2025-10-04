Retiran motos y autos por rodadas clandestinas en Guadalajara

La Policía Vial informó que retiró de circulación a 48 motocicletas y 13 automóviles, además de detener a una persona tras operativos implementados durante la noche del viernes y la madrugada este sábado.

La Comisaría Vial informó que desplegó tres operativos en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara para inhibir carreras clandestinas, rodadas masivas y maniobras que ponen en riesgo la integridad de las personas y la seguridad vial.

El primer operativo se llevó a cabo en la avenida Paseo del Cerro del Cuatro y Calle Zapotlán, en el municipio de Tlaquepaque, donde participaron elementos de la policía municipal, Policía Metropolitana, Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con el Escudo Urbano C5.

En este punto, se detectó una rodada masiva de motociclistas, motivo por el cual se efectuaron revisiones preventivas, con saldo de 31 motocicletas detenidas por no contar con la documentación requerida o no portar el casco protector, incumpliendo las disposiciones de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

El segundo operativo se realizó en los cruces de Federico Medrano y Belisario Domínguez, en el municipio de Guadalajara, tras varios reportes ciudadanos que alertaron sobre motociclistas realizando arrancones y maniobras peligrosas.

En este punto participaron elementos de la Policía Vial, con apoyo de la Policía de Guadalajara y en coordinación con el Escudo Jalisco C5, deteniendo a 12 motocicletas que participaban en estas actividades prohibidas.

Y cerca de la medianoche, se recibió el reporte de arrancones con vehículos deportivos sobre las avenidas del Bosque y del Bajío, en el municipio de Zapopan. Al sitio acudieron más de 35 oficiales de la Policía Vial, junto con elementos de la Policía de Zapopan y Policía del Estado, además de la coordinación con el Escudo Jalisco C5.

Un total de 13 automóviles y cinco motocicletas involucrados en carreras clandestinas fueron confiscadas, sumada a la detención de una persona que conducía bajo los efectos del alcohol fue detenida.

