Con un estupendo desempeño el fin de semana en Motegi, Pecco Bagnaia y Marc Márquez lograron el 1-2 en las dos carreras, tanto en la sprint como en la carrera principal del domingo.

Pecco regresó al podio después de una larga sequía de puntos, gracias a los cambios efectuados en su moto con piezas de 2024, lo cual le dio bastante confianza y le permitió terminar en primer lugar los dos días, seguido de un imparable y constante Marc.

Así, Marc logra su título número 7, empatando el récord de Valentino Rossi y quedando a solo uno de Giacomo Agostini. Joan Mir celebró el primer podio del Honda HRC Castrol al ocupar el tercer puesto, detrás de Pecco y Marc.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) firmó una victoria impecable con la frialdad y determinación que lo caracterizan, pero fue Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) quien acaparó todos los focos. El '93', después de un duro viaje de 2,184 días marcado por numerosas operaciones, caídas, lesiones y dudas sobre si retirarse o no, volvió a lo más alto para proclamarse Campeón del Mundo de MotoGP por séptima vez. Un segundo puesto le bastó para coronarse y completar uno de los regresos más inspiradores en este deporte.

Bagnaia sostuvo con firmeza su privilegiada posición en los primeros metros, con un amenazante Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) pegado a su rueda y Marc Márquez, indiscutible protagonista de la jornada, en tercer lugar. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) se situaba cuarto, seguido por la Honda de Joan Mir (Honda HRC Castrol) y la Ducati de Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) avanzaba hasta la séptima plaza, consciente de que su posición sería clave para culminar o no el 'match point' de Marc, siempre que este no lograse acabar primero o segundo.

Fabio Quartararo cayó desde la cuarta posición hasta la novena en apenas un giro y Luca Marini (Honda HRC Castrol) se vio obligado a abandonar. Bagnaia seguía firme en cabeza, imponiendo un ritmo constante que le permitía abrir casi un segundo y medio sobre sus perseguidores. Acosta mantenía al '93' a una distancia prudencial, mientras Mir, que ya había brillado el sábado con su Honda, se acercaba poco a poco a la lucha por el podio.

Para el “93” no había intención de asumir más riesgos de los necesarios. Marc perdía milésimas frente a Acosta, mientras Mir recortaba distancias y se acercaba peligrosamente. No muy lejos, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) daba cuenta de Morbidelli, ganando posiciones, mientras Alex Márquez se mantenía en la séptima posición.

Marc recortó la distancia de casi medio segundo que tenía Acosta sobre él en escasos metros para superarlo y situarse segundo, una posición que le aseguraba el campeonato, independientemente de lo que hiciese su hermano.

Después de que Marc lo rebasara, el murciano empezó a acusar el esfuerzo y su rendimiento se fue deteriorando. Así, con Bagnaia liderando con casi cuatro segundos de ventaja, el mayor de los Márquez consolidaba su segunda posición con cerca de un segundo sobre el '37', que ahora se convertía en la presa a cazar para Mir y Bezzecchi. Tanto el piloto de Honda, que situaba a la marca japonesa en el podio por primera vez esta temporada y, además, en su Gran Premio de casa, como el de Aprilia, superaban al de KTM rápidamente.

Ya al final, cuando todo parecía estable, la moto de 'Pecco' comenzó a emitir un humo blanco que tensó el ambiente. Aunque nadie sabía exactamente qué ocurría, Race Direction se acercó al box de Bagnaia, pero confirmó que podía seguir en carrera. Eso sí, la ventaja de casi cuatro segundos se redujo a apenas dos. Marc se acercaba décima a décima en cada sector. Todo quedaba por decidir y la pregunta era clara: ¿aguantaría 'Pecco'?

Afortunadamente, la Ducati de Bagnaia resistió hasta la bandera a cuadros y el italiano selló la victoria, firmando un fin de semana perfecto después de varios Grandes Premios para el olvido. Sin embargo, el auténtico protagonista fue Marc Márquez. Con su segundo puesto, el '93' se coronó Campeón del Mundo de MotoGP por séptima vez.

Top 10

Mir completó el podio, logrando el primero del Honda HRC Castrol en 2025 y, además, en el escenario más especial posible: su Gran Premio de casa. El Top 10 lo completaron, por este orden: Bezzecchi, Morbidelli, Alex Márquez, Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), Quartararo, Johann Zarco (Castrol LCR Honda) y Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), mientras que Acosta terminó 17º tras una salida de pista. Continúa el calendario en Mandalika.

Resultados oficiales

63 F. Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 42:09.312 93 M. Márquez – Ducati Lenovo Team – +4.196 36 J. Mir – Honda HRC Castrol – +6.858 72 M. Bezzecchi – Aprilia Racing – +10.128 21 F. Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – +10.421 73 A. Márquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – +14.544 25 R. Fernández – Trackhouse MotoGP Team – +17.588 20 F. Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – +21.160 5 J. Zarco – Castrol Honda LCR – +21.733 54 F. Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – +23.107

