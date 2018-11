Federer, contento con su temporada; decepcionado por la derrota

Roger Federer afirmó que el resumen de su temporada es bueno, "ha sido histórica", dijo, tras lograr un Grand Slam y recuperar el número uno del mundo, y que está contento, pero también decepcionado porque siempre apunta alto. Y ahora desea vacaciones para decidir en breve si disputará la temporada de tierra batida, de la que se ha ausentado en las dos últimas.

"Sampras dijo una vez: 'Si ganas un Slam, es una buena temporada', comenzó Federer al desgranar como había sido la suya. "Empecé muy bien. Jugué muy bien en Australia otra vez. Así que estoy deseando volver allí en un par de meses", dijo.

"La segunda mitad de la temporada podría haber sido mejor. También tengo grandes esperanzas de que siempre me vaya bien. Así que estoy contento de haberme dado oportunidades de nuevo en la segunda mitad de la temporada. Quizá perdí un par de partidos muy reñidos que podrían haber cambiado un poco las cosas para mí. No sé, París o Wimbledon", continuó.

"Estoy aquí ahora. Un poco decepcionado porque creo que estuve cerca. Y estar cerca me hace creer que puedo seguir adelante, que puedo volver a ganar. Eso es edificante en cierto modo", aseguró Federer, que el próximo año cumplirá 38.

"Pero como sé que podría haber ganado, también estoy decepcionado porque apunto alto. Desde ese punto de vista, estoy un poco decepcionado ahora, lo que es normal. En general estoy contento de cómo ha ido la temporada. Hay muchos aspectos positivos, para ser sincero y por eso estoy emocionado por la próxima temporada, sí".

Federer dijo que lograr el título número 100 de su carrera no le inquieta. "No lo necesito, pero seguiré adelante. Respiraré aire también si no lo consigo", afirmó.

"Ahora estamos ansiosos por ver en qué vamos a trabajar exactamente. También cuál es la decisión sobre la tierra batida, viendo lo que va a pasar durante las vacaciones, analizaré mis pensamientos, y luego tomaré la decisión en algún momento en las próximas semanas sobre eso", anunció.

"Debo decir que estoy muy orgulloso de que a los 37 años sigo siendo tan competitivo y tan feliz jugando al tenis. Desde ese punto de vista, por muy decepcionado que esté por este partido, estoy muy contento con la temporada", dijo.

"Ha sido una temporada histórica en algunos aspectos. Gané un Slam y he vuelto al número uno. Para mí, ese fue un gran momento en mi vida, para ser sincero porque nunca pensé que volvería a llegar allí", reconoció.

"Hace cinco años estaba luchando con dolor de espalda y eso sacudió mi tenis. Y ahora aquí estoy teniendo una temporada bastante buena físicamente, también, ganando otro Slam, y volviendo a ser número uno del mundo", finalizó el suizo.

