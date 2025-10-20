El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue encendiendo las pasiones y llega a su Jornada 14, programada para jugarse entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre. Los aficionados ya se preparan para disfrutar una nueva fecha doble llena de emoción, en la que algunos encuentros podrán seguirse por televisión abierta o de paga, mientras que otros estarán disponibles únicamente en plataformas de streaming.

La J14 promete duelos intensos entre equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla y otros que intentarán enderezar el rumbo en la recta final del torneo. Chivas será el primer conjunto tapatío que buscará la victoria, en su caso, el miércoles a las 19:00 horas ante Querétaro en La Corregidora; mientras que Atlas le hará los honores a León en el Estadio Jalisco el mismo día, pero tras terminar el otro cotejo.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J14 de la Liga MX en vivo

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 14 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos J14 Apertura 2025 - Liga MX

Martes, 21 de octubre de 2025

América vs Puebla

Sede: Estadio Azteca, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Necaxa vs Cruz Azul

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV

Mazatlán vs Santos

Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Monterrey vs Juárez

Sede: Estadio BBVA, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Miércoles, 22 de octubre de 2025

Querétaro vs Chivas Guadalajara

Sede: Estadio Corregidora, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Pachuca vs Tigres

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Pumas vs San Luis

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 21:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Xolos vs Toluca

Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Atlas vs León

Sede: Estadio Jalisco, 21:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF