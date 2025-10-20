Lunes, 20 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Liga MX

Calendario de partidos de la J14 del Apertura 2025

La J13 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan despertar para unirse a la pelea por avanzar a la siguiente fase; estos son los enfrentamientos

Por: Oralia López

Quienes deseen seguir la Jornada 14 deberán estar atentos, pues algunos partidos se transmitirán solo por streaming, mientras que otros podrán verse en televisión abierta o de paga. ESPECIAL / CANVA

Quienes deseen seguir la Jornada 14 deberán estar atentos, pues algunos partidos se transmitirán solo por streaming, mientras que otros podrán verse en televisión abierta o de paga. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue encendiendo las pasiones y llega a su Jornada 14, programada para jugarse entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre. Los aficionados ya se preparan para disfrutar una nueva fecha doble llena de emoción, en la que algunos encuentros podrán seguirse por televisión abierta o de paga, mientras que otros estarán disponibles únicamente en plataformas de streaming.

La J14 promete duelos intensos entre equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla y otros que intentarán enderezar el rumbo en la recta final del torneo. Chivas será el primer conjunto tapatío que buscará la victoria, en su caso, el miércoles a las 19:00 horas ante Querétaro en La Corregidora; mientras que Atlas le hará los honores a León en el Estadio Jalisco el mismo día, pero tras terminar el otro cotejo.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J14 de la Liga MX en vivo

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. 

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 14 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos J14 Apertura 2025 - Liga MX

Martes, 21 de octubre de 2025

América vs Puebla

  • Sede: Estadio Azteca, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Necaxa vs Cruz Azul

  • Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV

Mazatlán vs Santos

  • Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Monterrey vs Juárez

  • Sede: Estadio BBVA, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Miércoles, 22 de octubre de 2025

Querétaro vs Chivas Guadalajara

  • Sede: Estadio Corregidora, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Pachuca vs Tigres

  • Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Pumas vs San Luis

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Xolos vs Toluca

  • Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Atlas vs León

  • Sede: Estadio Jalisco, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Futbol hoy 20 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones