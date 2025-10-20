El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue encendiendo las pasiones y llega a su Jornada 14, programada para jugarse entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre. Los aficionados ya se preparan para disfrutar una nueva fecha doble llena de emoción, en la que algunos encuentros podrán seguirse por televisión abierta o de paga, mientras que otros estarán disponibles únicamente en plataformas de streaming.La J14 promete duelos intensos entre equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla y otros que intentarán enderezar el rumbo en la recta final del torneo. Chivas será el primer conjunto tapatío que buscará la victoria, en su caso, el miércoles a las 19:00 horas ante Querétaro en La Corregidora; mientras que Atlas le hará los honores a León en el Estadio Jalisco el mismo día, pero tras terminar el otro cotejo.Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 14 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF