Djokovic iguala este récord de Federer

Novak Djokovic aseguró su lugar en las Finales ATP 2025, según confirmó la organización este sábado 18 de octubre. Con esto, el tenista serbio alcanzará su decimoctava participación en el torneo que reúne al cierre de la temporada a los ocho mejores jugadores del mundo, igualando así el récord histórico del suizo Roger Federer.

El ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam, actualmente participante en la exhibición "Six Kings Slam", aseguró su plaza en el torneo que se disputará en Turín del 9 al 16 de noviembre, tras conocerse la configuración de los cuadros de los torneos de tenis ATP 500 de Basilea y Viena.

El balcánico se une así al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y al italiano Jannik Sinner, segundo en el ránking, que ya tenían amarrada su presencia en el torneo.

El mejor momento de Djokovic en 2025 fue la conquista del torneo de Ginebra, donde ganó su título número 100, el tercero en la Era Open que logra ese registro tras el estadounidense Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103).

El jugador de Belgrado, de 38 años, que no gana un gran torneo desde 2023, aunque en 2024 consiguió en París el oro olímpico, ha sido semifinalista en los cuatro Grand Slam del presente 2025. También fue finalista en el Masters 1000 de Miami y recientemente semifinalista en el Masters 1000 de Shanghái.

La de este 2025 es la octava clasificación seguida de Djokovic para las Finales ATP. Su primera presencia fue en 2007 y desde entonces solo se ha perdido una edición, en 2017, por lesión.

Djokovic ha ganado siete veces ese torneo. La primera en 2008 y la última en 2023.

