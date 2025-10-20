La Liga MX Apertura 2025 no cesa y retoma su actividad con una agenda llena de acción y duelos como parte de la jornada doble a una semana de la fecha FIFA de octubre. La actividad de la Jornada 14 (J14) pondrá a prueba a los equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que para otros es apremiante sacar buenos resultados para meterse en la zona que les pueda ofrecer un boleto para la Fiesta Grande.

Los interesados en el futbol mexicano podrán disfrutar los encuentros EN VIVO a través de diferentes canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.

La jornada del martes ofrece enfrentamientos entre clubes con aspiraciones distintas: algunos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que otros intentan revertir resultados y mantener vivas sus esperanzas de avanzar al Play-In o a la Liguilla de forma directa.

Aquí te compartimos la agenda completa de partidos del martes 21 de octubre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ninguno de los duelos del futbol mexicano.

Partidos martes 21 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

América vs Puebla | 19:00 horas | ViX Premium |

Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca 7 |

Mazatlán FC vs Santos Laguna | 21:00 horas | Caliente TV |

Monterrey vs FC Juárez | 21:05 horas | ViX Premium |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 18 de octubre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

