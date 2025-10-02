Chivas Femenil encuentra regularidad y recupera su lugar en el Top-4

Chivas Femenil siempre se había caracterizado por ser un equipo que figuraba dentro de los primeros lugares desde que se creó la Liga MX Femenil en 2017, por lo que llamaba la atención que, en los más recientes torneos, las rojiblancas habían quedado fuera del Top-4, encendiendo las alarmas entre sus aficionados porque, si bien no faltaron a la Liguilla, el bajo nivel colectivo se reflejaba dentro del campo.

Habían pasado tres campañas consecutivas en las que el Rebaño no había logrado colarse entre los primeros cuatro lugares de la clasificación, conformándose con estar dentro de la sexta o quinta posición, algo inusual para un conjunto como las tapatías en el Circuito Rosa.

Pese a las irregularidades con que comenzaron en el Apertura 2025, y después de 13 fechas disputadas, las Chivas han vuelto a mostrarse competitivas y, de forma inédita, desde que el español Antonio Contreras tomó las riendas del equipo, las rojiblancas lograron cuatro victorias en fila, lo que les permitió subir hasta la cuarta posición.

El presente torneo no había sido nada sencillo para el Guadalajara, que llegó a ocupar hasta el décimo peldaño en la jornada 9, luego de perder contra Tigres por un marcador de 2-4. Sin embargo, a partir de la fecha 10, cuando vencieron a León por un resultado de 2-1, las cosas mejoraron para las rojiblancas.

Un punto de inflexión para Chivas en el actual certamen sucedió en la fecha 11, cuando pudieron superar sus propios miedos para vencer a su némesis: el América, rompiendo con una racha de más de un año sin poder ganar un clásico nacional en fase regular.

Posteriormente, derrotaron a Tijuana y Mazatlán, y aprovecharon la caída de contundencia de Pumas y Toluca en las últimas jornadas para regresar al Top-4 después de dos años. Con ello, Guadalajara igualó las ocho victorias que había conseguido en todo el Clausura 2025, con la ventaja de que aún restan cuatro fechas en las que podría seguir sumando de a tres.

Posiciones de Chivas Femenil en los torneos más recientes

*Apertura 2025 | 4to lugar | 26 puntos | 8 victorias

Clausura 2025 | 6to lugar | 30 puntos | 8 victorias

Apertura 2024 | 6to lugar | 30 puntos | 9 victorias

Clausura 2024 | 5to lugar | 32 puntos | 9 victorias

Apertura 2023 | 3er lugar | 42 puntos | 13 victorias

*Faltan cuatro juegos para que finalice la fase regular

OF