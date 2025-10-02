Con la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico en puerta, se presenta una oportunidad de oro para Tucson Baseball Team, novena que ocupará el lugar de los extintos Mayos de Navojoa, y que contará con la novedosa característica de que sus juegos como local se llevarán a cabo en Arizona, Estados Unidos, por lo que la LMP tendrá una extensión internacional que podría beneficiar a la competencia teniendo un mayor alcance.

El reto para Tucson es mayúsculo. El equipo no solo deberá consolidarse en el circuito de beisbol invernal, sino también ganarse una identidad ante la afición de Arizona. En entrevista con EL INFORMADOR, su presidente, Víctor Cuevas, aseguró que trabajarán en la construcción de un plantel competitivo y citó como ejemplo a los Charros de Jalisco, que en sus primeros años carecían de una base sólida de seguidores, pero lograron conquistarla al convertirse en un conjunto protagonista.

"En Tucson hay mucha afición mexicana y nosotros estamos confiando mucho en esa afición. Pero, se sabe que la mayoría le va Yaquis o Naranjeros, el chiste es que le vayan a Tucson. Nuestra energía también está canalizada al extranjero, al americano que ahí vive, porque el proyecto debe ser de todos, debe ser de la ciudad. Ese es el reto, lograr que ellos se integren y que disfruten el béisbol como lo disfrutamos en México, que es diferente para que la afición luego, luego se cambie".

"Yo doy mucho el ejemplo de lo que pasó aquí en Guadalajara con Charros . Los primeros años que venía apoyando a mi equipo cuando jugábamos aquí, se notaba que la afición le iba a Mayos. Cuando venía Culiacán, le iban a Tomateros. Y por allá veías, de vez en cuando, a un Charro apoyando solo. Eso muy rápido cambió, en tres o cuatro años. La directiva de Charros hizo un tremendo trabajo formando equipos competitivos, disputando finales inmediatamente, campeonatos muy rápido. Eso ayuda bastante y eso es lo que estamos esperando que pase con Tucson", comentó Cuevas.

Asimismo, Cuevas aseguró que Tucson no surge como un equipo nuevo, sino que, será la misma base de jugadores y estructura deportiva que se tenía con Mayos, pero con la diferencia de que se mudaron a la ciudad estadounidense.

"Tucson no es como tal un equipo nuevo, lo que es nuevo es la ciudad. Pero el equipo es la base que nosotros hicimos con los cambios que realizamos en la temporada y la contratación de extranjeros. El jugador está acostumbrado a esos cambios y a esos retos. Espero que, lo que escogimos, funcione, que no se lesione, que tengan salud para que el proyecto presente la continuidad necesaria. Yo sí veo un equipo compitiendo realmente por un campeonato", finalizó el presidente.

