Luego de que la Flotilla Global Sumud fuera interceptada por el ejército de Israel en su camino a la Franja de Gaza para brindar ayuda humanitaria, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, dijo que la misión en la que participan personas de 50 países es una "provocación deliberada e innecesaria".

“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra, el cual ha sido recibido de manera universal como una oportunidad histórica para una paz duradera” , declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

También dijo que el Departamento de Estado "no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses".

Al menos ocho veteranos militares de Estados Unidos se habían unido a la flotilla, una misión internacional con más de 40 barcos y 500 voluntarios que tenía el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza.

Durante la tarde y noche del miércoles, la Armada israelí interceptó a una cuarentena de embarcaciones y arrestó a al menos a 443 integrantes de la flotilla.

Gobiernos y organismos internacionales condenaron las acciones de Israel y ciudadanos de diferentes países participaron en manifestaciones espontáneas de protesta.

