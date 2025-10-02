La mañana de este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la situación de las seis personas mexicanas que viajaban en la Flotilla Global Sumud para brindar ayuda humanitaria en Gaza, y que fue interceptada el día de ayer por el ejército de Israel.

En un mensaje publicado en medios oficiales, la cancillería notificó que estas personas llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot.

Destacó que se estuvo en contacto permanente con todas las personas mexicanas desde que zarpó la Flotilla, además que se tiene comunicación con sus familiares.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que personal de la Embajada de México en Israel acudió al puerto de Ashdod, al sur de Tel Aviv, para verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

"La SRE seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso a nuestro país" , dijo.

Como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves, hasta la fecha se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno de Israel y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas.

También para pedir garantías e información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México.

La SRE reiteró que la asistencia humanitaria "no significa la comisión de delito alguno": "Por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional".

Indicó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre.

