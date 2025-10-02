Luego de que anoche la Flotilla Global Sumud que llevaba apoyo humanitario a Gaza fue interceptada por Israel, y detenidos todos sus tripulantes de distintas nacionalidades, entre ellos mexicanos y mexicanas, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó al respecto en su conferencia matutina de este jueves.

La Mandataria federal informó que había 6 mexicanos en la flotilla que fueron detenidos, y que desde hace días México estuvo enviando notas diplomáticas al Estado de Israel, la última para exigir la repatriación inmediata de los connacionales.

"Se enviaron desde hace tres días cuatro notas diplomáticas. La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales al gobierno de Israel, la segunda fue antes de ayer, también adelantándonos para solicitar si iban a ser interceptados por qué razón, la tercera una vez ayer que supimos que habían sido interceptados para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales y después una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, estos 6 compañeros".

De acuerdo con Sheinbaum, los mexicanos y mexicanas se encuentran en este momento en uno de los puertos, sin todavía poder recibir el apoyo consular. Según lo informado, los miembros de la flotilla serán llevados a un centro de detención.

"Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados y pues obviamente estamos en contra de esta situación, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales pues tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito", mencionó la Mandataria.

MV