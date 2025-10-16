Jueves, 16 de Octubre 2025

Este es el avance en la reapertura de puentes en estados afectados por lluvias

Jesús Esteva declaró que ya existe un sistema de evaluación para estructurar vías alternas que solucionen la movilidad de las y los habitantes de las localidades afectadas

Por: Fabián Flores

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que ya se trabaja en la limpieza de puentes afectados tras las lluvias en México. SUN / ARCHIVO

Este jueves, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó el avance de las reparaciones de puentes y apertura de caminos en localidades de las entidades de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo tras las lluvias extraordinarias sucedidas del 6 al 9 de octubre.

Desde Palacio Nacional, el titular declaró que de ayer, miércoles 15 de octubre, a hoy, las primeras horas del jueves 16 de octubre, "se redujo el número de 191 comunidades incomunicadas a solo 160."

En Hidalgo se reportaron 111, pero este jueves disminuyó hasta  84; en Puebla, de 29 pasaron a 21; en Querétaro, debido a un derrumbe, el número de comunidades incomunicadas aumentó de 3 hasta 10; en San Luis Potosí pasaron de 2 a tan solo una y en Veracruz tan solo se redujo a 45 cuando ayer se reportaron 46 localidades en esta condición.

En cuanto al tema de los puentes y la reapertura de caminos, el titular declaró que ya existe un sistema de evaluación, que dirigen ingenieros, para estructurar vías alternas que solucionen la movilidad de las y los habitantes de las localidades afectadas mientras se realizan las labores de limpieza en los puentes.

A continuación presentamos los detalles en los proyectos para la reapertura de puentes:

Hidalgo

Huautla

Puente Garcés Auxiliar II. Se prevé que en no más de 8 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.  

  • Longitud de puente: 120 metros
  • Se trabajará en la reconstrucción de aproches

Puente El Ixtle. Se prevé que en no más de 7 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

  • Longitud de puente: 145 metros
  • Se trabajará en la reconstrucción de accesos

Xochiatipan

No especificado. Se prevé que en no más de 10 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

  • Longitud de puente: 200 metros
  • Se trabajará en la reposición de estribo, aleros, claro y accesos

Yahualica

No especificado. Se prevé que en no más de 7 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

  • Longitud de puente: 120 metros
  • Se trabajará en la reconstrucción de aproches

Puebla

Tlacuilotepec

Puente Río Pahuatlán. Se prevé que en no más de 15 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

  • Longitud de puente: 30 metros
  • Se trabajará en la construcción de puente peatonal y ruta alterna

Xicontepec y Tlacuilote

Puente Tlapehuala. Se prevé que en no más de 15 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

  • Longitud de puente: 36 metros
  • Se trabajará en la construcción de puente peatonal y ruta alterna

Veracruz

Los deslaves en este estado todavía impiden el paso de tráfico por los caminos de:

  • El Paraje-Zontecomatlán
  • Zontecomatlán | km0+000
  • Zontecomatlán-Ilamatlán
  • Huayacocotla-Zontecomatlán | km13+000
  • Huayacocotla-Zontecomatlán | km10+000

