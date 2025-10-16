Este jueves, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó el avance de las reparaciones de puentes y apertura de caminos en localidades de las entidades de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo tras las lluvias extraordinarias sucedidas del 6 al 9 de octubre.Desde Palacio Nacional, el titular declaró que de ayer, miércoles 15 de octubre, a hoy, las primeras horas del jueves 16 de octubre, "se redujo el número de 191 comunidades incomunicadas a solo 160."En Hidalgo se reportaron 111, pero este jueves disminuyó hasta 84; en Puebla, de 29 pasaron a 21; en Querétaro, debido a un derrumbe, el número de comunidades incomunicadas aumentó de 3 hasta 10; en San Luis Potosí pasaron de 2 a tan solo una y en Veracruz tan solo se redujo a 45 cuando ayer se reportaron 46 localidades en esta condición.En cuanto al tema de los puentes y la reapertura de caminos, el titular declaró que ya existe un sistema de evaluación, que dirigen ingenieros, para estructurar vías alternas que solucionen la movilidad de las y los habitantes de las localidades afectadas mientras se realizan las labores de limpieza en los puentes.A continuación presentamos los detalles en los proyectos para la reapertura de puentes:Puente Garcés Auxiliar II. Se prevé que en no más de 8 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos. Puente El Ixtle. Se prevé que en no más de 7 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.No especificado. Se prevé que en no más de 10 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.No especificado. Se prevé que en no más de 7 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.Puente Río Pahuatlán. Se prevé que en no más de 15 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.Puente Tlapehuala. Se prevé que en no más de 15 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.Los deslaves en este estado todavía impiden el paso de tráfico por los caminos de:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF