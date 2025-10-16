Este jueves, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , presentó el avance de las reparaciones de puentes y apertura de caminos en localidades de las entidades de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo tras las lluvias extraordinarias sucedidas del 6 al 9 de octubre.

Desde Palacio Nacional, el titular declaró que de ayer, miércoles 15 de octubre, a hoy, las primeras horas del jueves 16 de octubre, "se redujo el número de 191 comunidades incomunicadas a solo 160."

En Hidalgo se reportaron 111, pero este jueves disminuyó hasta 84; en Puebla, de 29 pasaron a 21; en Querétaro, debido a un derrumbe, el número de comunidades incomunicadas aumentó de 3 hasta 10; en San Luis Potosí pasaron de 2 a tan solo una y en Veracruz tan solo se redujo a 45 cuando ayer se reportaron 46 localidades en esta condición.

En cuanto al tema de los puentes y la reapertura de caminos, el titular declaró que ya existe un sistema de evaluación, que dirigen ingenieros, para estructurar vías alternas que solucionen la movilidad de las y los habitantes de las localidades afectadas mientras se realizan las labores de limpieza en los puentes.

A continuación presentamos los detalles en los proyectos para la reapertura de puentes:

Hidalgo

Huautla

Puente Garcés Auxiliar II . Se prevé que en no más de 8 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

Longitud de puente: 120 metros

Se trabajará en la reconstrucción de aproches

Puente El Ixtle . Se prevé que en no más de 7 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

Longitud de puente: 145 metros

Se trabajará en la reconstrucción de accesos

Xochiatipan

No especificado . Se prevé que en no más de 10 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

Longitud de puente: 200 metros

Se trabajará en la reposición de estribo, aleros, claro y accesos

Yahualica

No especificado . Se prevé que en no más de 7 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

Longitud de puente: 120 metros

Se trabajará en la reconstrucción de aproches

Puebla

Tlacuilotepec

Puente Río Pahuatlán . Se prevé que en no más de 15 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

Longitud de puente: 30 metros

Se trabajará en la construcción de puente peatonal y ruta alterna

Xicontepec y Tlacuilote

Puente Tlapehuala . Se prevé que en no más de 15 días este camino quede abierto para la circulación de vehículos.

Longitud de puente: 36 metros

Se trabajará en la construcción de puente peatonal y ruta alterna

Veracruz

Los deslaves en este estado todavía impiden el paso de tráfico por los caminos de:

El Paraje-Zontecomatlán

Zontecomatlán | km0+000

Zontecomatlán-Ilamatlán

Huayacocotla-Zontecomatlán | km13+000

Huayacocotla-Zontecomatlán | km10+000

