Charros de Jalisco arranca temporada de LMP con derrota ante los Águilas

Los Charros de Jalisco comenzaron con el pie izquierdo la defensa de su título en la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) al caer por pizarra de 5-1 ante los Águilas de Mexicali, en el primer compromiso de la serie inaugural, jugado en la ciudad fronteriza.

La escuadra dirigida por Benjamín Gil no logró descifrar el pitcheo rival y vio cortado su intento por iniciar con triunfo una campaña en la que busca refrendar la corona conseguida en el invierno pasado. Los locales, por su parte, aprovecharon su condición de anfitriones para imponer condiciones ante un endeble bullpen del lado visitante.

Los Águilas lograron vulnerar la defensa jalisciense luego de que Yadir Blake conectara un doble que impulsó a Norberto Obeso a la caja registradora. Sin embargo, y a pesar de verse sorprendido por esa rayita, el pitcher abridor de los Charros, Ronald Medrano, pudo contener a la ofensiva local y, luego de cinco entradas de labor, se bajó de la lomita con cuatro hits permitidos, un pasaporte y seis chocolates repartidos.

Por más de cinco innings, a Charros le costó superar al pitcheo local. David Reyes representó todo un desafío para los bateadores de los caporales jaliscienses, y fue hasta que Eli Villalobos se subió al montículo que Jalisco pudo descontar a través de un sencillo de Julián Ornelas que impulsó a Bligh Madrid a tierra prometida.

Cuando las acciones más reñidas estaban, en el séptimo rollo, Gerardo Carrillo toleró un batazo de Cade Gotta para que Mexicali retomara la ventaja con Irving López llegando a home. No obstante, fue bajo la responsabilidad del lanzador Gerardo Reyes, cuando los Águilas impusieron una superioridad imposible de alcanzar, tras conseguir un rally de tres carreras en el octavo episodio.

Con este resultado, Jalisco inició su camino en una nueva temporada de la LMP. Aún por definirse al ganador de esta serie, este jueves 16 de octubre, se disputará el segundo encuentro entre los Águilas y Charros en el estadio Panamericano a las 20:00 horas.

