Los fanáticos del automovilismo se preparan para vivir un fin de semana lleno de adrenalina con la llegada del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 (F1). Este evento se celebrará del 17 al 19 de octubre en el legendario Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

De acuerdo con la información oficial de la F1, la competencia principal se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y constará de 56 vueltas al trazado de 5.513 kilómetros.

Horario de las prácticas libres y carrera del GP de EU 2025 de F1

Para que no te pierdas ningún instante de la acción, te presentamos el calendario del GP de EU de 2025, con los horarios y canales de transmisión de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, para que puedas seguir completamente en vivo las actividades durante todo el fin de semana.

EVENTO FECHA HORARIO Primera prueba libre Viernes 17 de octubre 11:30 horas Segunda prueba libre Viernes 17 de octubre 15:30 horas Tercera prueba libre Sábado 18 de octubre 11:00 horas Clasificación (Qualy) Sábado 18 de octubre 15:00 horas GP de EU 2025 Domingo 19 de octubre 13:00 horas

Si bien este año el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no participa en la F1, la adrenalina se mantiene intacta. Ya se confirmó que el jalisciense regresará el próximo año como parte del nuevo equipo Cadillac, pero por ahora la atención se centra en su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien ha quedado rezagado en la lucha por conseguir su quinto campeonato mundial consecutivo. Al mismo tiempo, McLaren ha acaparado reflectores gracias a su dominio tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos, convirtiéndose en los protagonistas del año.

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Estados Unidos 2025 (USA Grand Prix)

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión restringida, las plataformas de streaming Izzi Go y F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR, con inicio pactado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Domingo 19 de octubre, 13:00 horas

Domingo 19 de octubre, 13:00 horas Sede: Circuito de Las Américas, Austin, Texas

Circuito de Las Américas, Austin, Texas Transmisión: SKY Sports, Izzi Go, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

