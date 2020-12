F1: deportistas celebran el triunfo de "Checo" Pérez

Tuvieron que pasar 50 años para que un mexicano volviera a ocupar lo más alto del podio en la Fórmula 1, pero este domingo, Sergio “Checo” Pérez lo logró y con una carrera y manejo espectacular de llevó el primer puesto del Gran Premio de Sahkir.

Ante este triunfo, el mundo del deporte se ha rendido al tapatío y celebrado su triunfo en las redes sociales.

El piloto Adrián Fernández celebró a Pérez en Twitter:

“Aún no he visto la F1, pero me estoy enterando del gran triunfo de Checo Pérez. Qué les puedo decir... este cab... es un verdadero guerrero y se merece esto y más. Red Bull Racing, qué están esperando! Checo me siento muy orgulloso de ti y contento por tu familia. Bravo”.

Patricio O’Ward, piloto de Indy, público:

“SERGIO PEREZ GANADOR DEL #SakhirGP !!!!!! P*nche carrerota de ANIMAL QUE TE AVENTASTE!!! Guau guau guau!!! #f1”

La tenista mexicana Renata Zarazua mandó también su felicitación al mexicano con un “Qué grande!!!!!!”, acompañado de una fotografía de Pérez en el podio.

El piloto británico, que peleó el podio con Checo y sustituyó a Lewis Hamilton, George Russel, también envío un mensaje en su Twitter en el que dijo que “nadie merece una victoria más que él”.

