Contra todo pronóstico, George Russell se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Singapur 2025, en una clasificación vibrante disputada en el circuito callejero de Marina Bay. El piloto británico de Mercedes firmó una vuelta impecable en los instantes finales de la Q3, superando a Max Verstappen, quien saldrá segundo, y al líder del campeonato, Oscar Piastri, que se conformará con el tercer lugar en la parrilla.

La sesión final estuvo marcada por la tensión y la emoción, con constantes cambios en la tabla de tiempos. Verstappen parecía tener la primera posición asegurada, hasta que apareció la vuelta perfecta de Russell, que sorprendió a todos por el ritmo mostrado por Mercedes en un escenario poco favorable en la previa.

De esta forma, la parrilla queda lista para una carrera que promete ser electrizante, con los tres protagonistas del fin de semana largando desde la punta en Singapur.

