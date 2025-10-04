Después de la victoria de México ante Marruecos que le valió clasificarse como segundo lugar del grupo C, Eduardo Arce, director técnico del conjunto tricolor, reconoció que desde el inicio sabían que competir dentro de este sector iba a ser difícil, sin embargo, sus dirigidos afrontaron el reto de la mejor manera hasta conseguir el boleto a los octavos de final del Mundial de la categoría.

Asimismo, destacó el aprendizaje que obtuvieron en esta fase de grupos, donde cada uno de los conjuntos demostró tener el carácter y personalidad para luchar, así como sus comandados.

“Sabíamos desde el principio que enfrentar a estas tres naciones iba a ser un reto muy lindo y complicado. El equipo se plantó, se supo manejar los momentos de tensión y sacamos lo que queríamos, el primer objetivo que era entrar entre los ocho".

“Lo que hemos aprendido es que cualquier equipo te compite, que a cualquier equipo le puedes competir, que esto es fútbol y debemos seguir trabajando para continuar ganando”, afirmó Arce.

Arce enalteció el grupo que se ha formado con una de las generaciones de jugadores mexicanos más talentosas de los últimos años. Sobre todo, porque se debía tener precaución con un equipo como Marruecos, pero los futbolistas aztecas resolvieron con categoría el partido.

“Es un grupo estupendo, que trabaja y es muy valiente para jugar. A nosotros nos preocupaban mucho las transiciones de Marruecos y, en el control que maneja nuestra Selección, dejar espacios que ellos pudieran aprovechar, eso se controló bastante bien".

Finalmente, el estratega mexicano informó que aún no tiene detalles certeros sobre la situación de Mateo Levy, quien tuvo que salir del juego por una conmoción cerebral, pero todo indica que el jugador de Cruz Azul se encuentra estable.

SV