Escudería Tonaltech conquista la 'Knockout Competition' en la final mundial en Singapur

La escudería Tonaltech, de la Preparatoria de Tonalá Norte de la Universidad de Guadalajara, conquistó la competencia de los knockouts con el vehículo más veloz en el STEAM Racing Supported by F1 in Schools, celebrado en Singapur.

La escudería de la Preparatoria de Tonalá Norte sigue dejando en alto la bandera nacional, tras ser los únicos representantes de México en la competencia, luego de obtener —por tercera ocasión consecutiva— el primer lugar en la Final Nacional de F1 in Schools, realizada en junio pasado en Aguascalientes.

Los integrantes del equipo que representa a México y a la Universidad de Guadalajara son: Abigail Román, encargada de manufactura de los vehículos; Joseline Tapia, responsable de mercadotecnia y pilotaje; Andrea Sánchez, gestora del manejo de proyectos; Alondra Estefanía, agente de procuración de fondos; y Ángel Rojas, líder del equipo y encargado de diseño.

El profesor Marco Antonio Chavira Calderón, mentor docente de la escudería, reveló que la obtención de este título fue una revancha, después de que en 2018 fuera la última vez que participaron en ese premio.

“Ahora fue nuestra revancha. Ganamos contra todo pronóstico. La competencia es por puntos; no somos campeones mundiales, aún no sabemos en qué puesto quedamos, pero nos trajimos uno de los premios más codiciados. Esta que ganamos es la prueba reina, donde clasifican los mejores equipos, los más veloces en pista por tiempo de reacción y tiempo de salida. Esta carrera es considerada la reina para determinar al equipo más veloz del mundo”, señaló.

Este certamen, disputado en Singapur, se convirtió en la edición número 25 del ahora llamado STEAM Racing Supported by F1, el evento más grande en la historia del mundial, con un incremento de 50 a 80 equipos participantes.

En esta edición compitieron un total de 682 jóvenes de todo el mundo, con representación de 36 países en los equipos y más de 60 países involucrados entre patrocinadores y jueces. Los países que ocuparon los tres primeros puestos fueron: Australia, Alemania y Gran Bretaña.

Desde 2016, la escudería Tonaltech ha ganado renombre a nivel nacional e internacional, tras representar a México en cinco ediciones mundiales, con sedes en Reino Unido, Singapur y Arabia Saudita, obteniendo en dos ocasiones el FIA Woman in Motorsport Award y, ahora, el reconocimiento al vehículo más veloz como ganadores de la competencia de knockouts.

