'Chicharito' y Daniel Aguirre, las novedades en la convocatoria de Chivas ante Pumas

Este sábado, el Guadalajara emprendió su viaje rumbo a la Ciudad de México para encarar su compromiso de la jornada 12 ante Pumas, un duelo en el que buscará mantener su buena racha y sumar su tercera victoria consecutiva.

Para este encuentro, el director técnico Gabriel Milito convocó a 22 futbolistas, destacando los regresos de Javier “Chicharito” Hernández y Daniel Aguirre, quienes vuelven a la actividad tras un periodo prolongado de ausencia.

El regreso de Chicharito es una de las novedades más importantes. El delantero se perdió los dos últimos partidos debido a un golpe sufrido en la fecha 9 ante Toluca, pero ahora está listo para volver, con su incorporación, Chivas tendrá disponibles a todos sus delanteros, lo que le permitirá a Milito elegir con amplitud a su atacante titular.

Otro elemento que reaparece es Daniel Aguirre, quien había sido pieza constante en el esquema del técnico rojiblanco hasta que sufrió una lesión muscular en el duelo ante Tijuana, en la fecha 6. Después de perderse seis encuentros, el mediocampista está listo para reincorporarse al plantel.

Por su parte, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez continúan con sus procesos de rehabilitación y no fueron considerados para este compromiso. En el caso del Piojo Alvarado, ya trabaja con balón, aunque aún no está listo para regresar, al igual que Gutiérrez, quien aprovechará el parón por la Fecha FIFA para ponerse a punto y reaparecer en el siguiente duelo ante Mazatlán FC.

TAMBIÉN LEE: F1 deja Fox Sports y se muda a Televisa en México

Los convocados de Chivas ante Pumas:

Porteros:

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Defensas:

Miguel Gómez

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

José Castillo

Luis Olivas

Miguel Tapias

Bryan González

Mediocampistas:

Luis Romo

Rubén González

Omar Govea

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Santiago Sandoval

Delanteros:

Cade Cowell

Alan Pulido

Teun Wilke

Javier Hernández

Armando González

SV