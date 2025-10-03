El Gran Premio de Singapur 2025 arrancó con emociones fuertes y varias sorpresas en el circuito callejero de Marina Bay. Tras un primer entrenamiento libre en el que Fernando Alonso había sido el más rápido, la segunda sesión quedó en manos del australiano Oscar Piastri, quien marcó un tiempo de 1:30.714 para liderar una práctica interrumpida por dos banderas rojas y un polémico incidente en la zona de pits.

La noche cayó sobre Singapur cuando comenzó la segunda práctica, con temperaturas más frescas que en la FP1 y el circuito ya iluminado. Nico Hülkenberg encabezó la actividad en pista, pero pronto se vivieron momentos de tensión. George Russell impactó su Mercedes contra los muros en la curva 16, rompiendo el alerón delantero y obligando a sacar la primera bandera roja.

Más tarde, el neozelandés Liam Lawson perdió el control en la curva 17 y golpeó contra las barreras, deteniendo de nuevo la acción. Su Racing Bulls quedó dañado a la entrada de los pits, lo que generó una segunda pausa prolongada.

El caos aumentó en la calle de boxes, cuando Charles Leclerc salió de manera insegura y rozó con Lando Norris, quien terminó contra el muro de pits y debió cambiar el alerón delantero.

En lo deportivo, Piastri aprovechó los neumáticos blandos en los últimos minutos para superar a Isack Hadjar, sorprendente segundo con Racing Bulls a solo 0.132 s, y a Max Verstappen, que se quedó en la tercera posición. Fernando Alonso se mostró competitivo y terminó cuarto, seguido de Lance Stroll y el propio Norris.

El Top-10 lo completaron Esteban Ocon, Carlos Sainz con el Williams, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Fuera de los diez primeros quedaron Yuki Tsunoda y Ollie Bearman, mientras que Russell cerró la jornada en la última posición debido a su accidente.

Con este panorama, McLaren y Piastri mandan un mensaje claro en la antesala de la calificación que será este sábado a las 07:00 horas, mientras Red Bull y Ferrari intentarán recuperar terreno en un fin de semana que promete ser tan estratégico como caótico en Marina Bay.

OF