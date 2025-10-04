El Atlas ha encontrado en Diego González a un futbolista distinto. A sus apenas 22 años, el mediocampista paraguayo ha pasado de ser una apuesta a convertirse en la figura indiscutible del equipo dirigido por Diego Cocca durante el Apertura 2025. Su carácter, despliegue físico y capacidad para llegar al área lo han transformado en el alma del conjunto tapatío, que ha comenzado a reaccionar en el torneo tras un inicio irregular.

Procedente de la Lazio de Italia, donde se militó en las fuerzas básicas, González llegó a México buscando minutos y continuidad. Antes de vestir la camiseta rojinegra, tuvo un paso discreto por la Liga de Expansión, con los Toros del Celaya, donde empezó a mostrar el talento que hoy deslumbra en la Primera División.

Su contrato de préstamo con Atlas termina el 31 de diciembre de 2025, y aunque debería regresar a Roma para reportar con el cuadro italiano, EL INFORMADOR pudo saber que la directiva rojinegra ya analiza la posibilidad de mantenerlo, ya sea extendiendo su préstamo o comprando sus derechos de manera definitiva.

El mediocampista guaraní no solo aporta sacrificio y equilibrio, sino también gol. Con cinco anotaciones y cinco asistencias en 12 partidos, González figura entre los jugadores más productivos del campeonato, un mérito que resalta aún más considerando que ha disputado todos los encuentros como titular. Su influencia en el esquema de Cocca ha sido total: pisa el área rival, colabora en la recuperación y contagia intensidad en cada jugada.

En el vestidor, sus compañeros lo describen como un futbolista callado, disciplinado y de gran humildad. En la cancha, su presencia ha sido determinante. Sin ir más lejos, su último gol ante FC Juárez selló la segunda victoria consecutiva del Atlas y consolidó su papel como el hombre más desequilibrante del plantel.

El futuro de González sigue siendo una incógnita, pero en el entorno rojinegro hay consenso: su continuidad sería clave para la reconstrucción del equipo. Si mantiene el nivel actual, no sería extraño que clubes europeos o de la Liga MX busquen hacerse de sus servicios.

Diego González en corto

5 goles

5 asistencias

12 partidos jugados (12 como titular)

1,017 minutos disputados

94.17% de los minutos posibles

3 tarjetas amarillas

0 expulsiones

Sus goles en el Apertura 2025

Jornada 2: vs Cruz Azul (1)

Jornada 6: vs América (1)

Jornada 8: vs Santos (1)

Jornada 11: vs Necaxa (1)

Jornada 12: vs Juárez (1)

SV