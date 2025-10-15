Mercedes anuncia cuál será el futuro de sus pilotos George Russell y el italiano Kimi Antonelli. Ambos continuarán como parte de la escudería Mercedes de Fórmula 1 (F1) para la próxima temporada, según informó el equipo este miércoles 15 de octubre en un comunicado, con lo que la marca alemana ratifica su apuesta por la continuidad. La decisión refuerza su proyecto deportivo, que combina la experiencia y madurez del británico con el talento y proyección del joven italiano, considerado una de las mayores promesas del automovilismo.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar con ellos. Confirmarlo siempre fue una cuestión de tiempo. Queríamos manejarlo de la mejor manera y asegurarnos de que todos estuviéramos contentos y estoy feliz de haberlo logrado", expresó el director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff.

"Nuestro enfoque ahora está en las seis últimas carreras del año, donde luchamos por el segundo lugar en el Mundial de Constructores y en 2026 con la nueva reglamentación", añadió el austriaco, cuyo equipo es segundo con una renta de 27 puntos sobre Ferrari y 35 sobre Red Bull, después de que McLaren asegurase el título a comienzos de octubre.

George Russell, ganador de dos grandes premios esta temporada, el último en Singapur, remarcó sentirse "orgulloso" por continuar en el equipo la próxima temporada y afirmó que tiene ganas por todo lo que está por venir.

"Estoy muy orgulloso de continuar nuestro viaje juntos. No puedo esperar a ver lo que está por venir, especialmente cuando el año que viene tenemos uno de los mayores cambios regulatorios en la historia del deporte", declaró.

"Todos estamos increíblemente centrados en hacer que sea un éxito y, para mí personalmente, trabajaré sobre lo conseguido en esta temporada que ha sido la más fuerte hasta la fecha", completó.

Por su parte, el debutante Kimi Antonelli, que consiguió victorias en F2 antes de su debut en la categoría reina a principios de año, reconoció que ha aprendido mucho y que ahora es un piloto más fuerte.

"He aprendido mucho en mi primera temporada, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Todos ellos me han hecho más fuerte, no solo como piloto, sino también como compañero de equipo", explicó.

