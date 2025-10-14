Tomás López Rocha y Gustavo del Campo se integran al Muro de Honor del Deporte Motor

El automovilismo mexicano celebró a dos de sus grandes figuras. El piloto Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo fueron incorporados al Muro de Honor del Deporte Motor en México, en una ceremonia realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de las actividades del FORMULA 1 Gran Premio de la Ciudad de México presentado por Heineken.

“Este año tenemos el honor de homenajear a dos grandes figuras del automovilismo mexicano como son Tomás y Gustavo. En su sangre corre la adrenalina por el deporte motor y con sus respectivas carreras contribuyeron a edificar lo que hoy es este deporte en nuestro país”, comentó Federico González Compeán, Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken.

El Muro de Honor, ubicado en la Torre de Control del autódromo, cuenta con 12 placas de granito con espacio para 144 personalidades; hasta la fecha, 26 leyendas del automovilismo nacional han sido reconocidas.

Durante la ceremonia, los homenajeados recibieron una medalla en forma de estrella, diseñada por TANE, y un saco conmemorativo verde elaborado por Hackett London, confeccionado con lana Loropiana Super 140 y con un diseño inspirado en la bandera mexicana y la tradicional bandera a cuadros.

Tomás López Rocha hizo historia al convertirse en el primer mexicano campeón de la serie IMSA en Estados Unidos, además de destacar en competencias como la Carrera Panamericana, Fórmula Ford y las 24 Horas de Daytona.

Por su parte, Gustavo del Campo es un referente en la ingeniería automotriz del país, reconocido por su trabajo con autos Indy junto a Adrián Fernández, así como por su papel clave en el desarrollo del Team GO y Fernández Racing.

El Muro de Honor incluye nombres emblemáticos como Ricardo y Pedro Rodríguez, Jo Ramírez, Adrián Fernández y Michel Jourdain Sr., entre otros.

La ceremonia formó parte de los festejos por el décimo aniversario del regreso de la Fórmula 1 a México. La edición 2025 del Gran Premio Mexicano se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

