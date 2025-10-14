Estar en el Muro de Honor es un orgullo: Tomás López Rocha

El automovilismo mexicano rindió homenaje a dos de sus grandes figuras. El piloto tapatío Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo fueron incorporados al Muro de Honor del Deporte Motor en México, durante una ceremonia especial realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de las actividades del FORMULA 1 Gran Premio de la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo el 26 de octubre próximo.

En entrevista con EL INFORMADOR, López Rocha se mostró profundamente agradecido por esta distinción. “A mí realmente me da mucho orgullo. Estoy muy agradecido con el comité organizador del Gran Premio por esta distinción. Desde que tengo memoria, el Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido un lugar muy especial para mí. Mi padre corrió la primera carrera cuando aún era la Magdalena Mixhuca, y después yo también competí muchas veces ahí. Es una pista emblemática para el automovilismo mexicano”, comentó.

El tapatío, quien hizo historia al convertirse en el primer mexicano campeón de la serie IMSA en Estados Unidos y destacó en competencias como la Carrera Panamericana, Fórmula Ford y las 24 Horas de Daytona, explicó cómo se dio el reconocimiento. “Hace alrededor de un mes me notificaron que había sido designado por el comité para ser parte del Muro de Honor, junto con mi amigo Gustavo del Campo. Me dio muchísimo gusto”.

López Rocha dedicó el homenaje a su familia y a su padre, quien le inculcó el amor por el automovilismo. “Él fue el precursor y quien nos contagió esta pasión. También se lo dedico a mis amigos pilotos, muchos de ellos ídolos de mi infancia”.

Sobre el automovilismo actual, el ex piloto destacó el talento mexicano. “Estamos muy bien representados: en NASCAR con Daniel Suárez, en IndyCar con Pato O’Ward, en Fórmula 3 con Santiago Ramos y Salvador de Alba. Todos ellos son motivo de admiración”.

Finalmente, celebró la incursión de Sergio “Checo” Pérez con Cadillac para volver a la Fórmula 1: “Será una maravilla. Su experiencia y talento pueden dar grandes resultados y seguir inspirando a nuevas generaciones de aficionados”.

SV