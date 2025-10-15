Los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays vuelven a enfrentarse este miércoles 15 de octubre en el Juego 3 de la Serie de campeonato de la Liga Americana, en un duelo que podría definir al primer finalista rumbo al campeonato de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). No te pierdas la transmisión en vivo del juego, el cual promete emociones fuertes tras los resultados cerrados de los primeros de la serie, y el nivel mostrado por ambas novenas en la postemporada.

El juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana se disputará en T-Mobile Park de Seattle, Washington, un estadio de techo retráctil, donde ambas novenas tendrán una oportunidad irrepetible: Seattle busca mantener viva la serie en la que ya domina con ventaja de 2-0. Los Blue Jays intentarán despertar.

El duelo comenzará a las 18:08 horas (tiempo del centro de México).

Los lanzadores para este encuentro son Shane Bieber por los Blue Jays, y George Kirby por los Mariners.

EN VIVO, horario y dónde ver los juegos de MLB de HOY 15 de octubre

Los juegos de hoy de la MLB se transmiten a través de televisión de paga y por streaming.

Mariners vs Blue Jays

Hora: 18:08 horas (centro de México)

Transmisión: FOX, Caliente TV

