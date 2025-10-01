Hoy inicia el mes de octubre, muy importante para los fanáticos del deporte motor, mismos que ya se preguntan todo lo relacionado con el Gran Premio de México 2025. La carrera está programada precisamente para el décimo mes del año, marcando el regreso de la Fórmula 1 (F1) al Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de la gira por América en la recta final de una temporada que ha sido muy emocionante.

El GP de México 2025 se celebrará del 24 al 26 de octubre, seguirá con la tradición de realizarse entre el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, y el de Brasil, en el legendario circuito de Interlagos.

El calendario oficial para la temporada 2025 de la F1 contempla un total de 24 carreras desde el año pasado. La competencia empezó con actividades del 14 al 16 de marzo como parte del Gran Premio de Australia, y culminará con programación del 5 al 7 de diciembre en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. La aparición del GP de México en la programación de la temporada, que se acerca a la recta final, reafirma la importancia de nuestro país en la categoría reina del automovilismo, mismo que ha sido considerado como uno de los favoritos tanto para los pilotos como para los fanáticos. Además, en la edición por llegar se celebrarán los 10 años desde el retorno del GP nacional al calendario de la F1.

De acuerdo con el cronograma de la F1 de 2025, las actividades del GP de México comenzarán el viernes 24 de octubre con la Práctica Libre 1 y la Práctica Libre 2. El sábado 25, se disputará la Práctica Libre 3, seguida de la clasificación que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo 26 de octubre.

Con la renovación de su contrato hasta 2028, dado a conocer el pasado mes de abril, todo apunta a que el GP de México será parte fundamental de la "nueva F1" a partir del año 2026.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2025?

El programa del GP de México irá desde el 24 hasta el 26 de octubre, realizándose de la siguiente manera:

Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 1

Práctica Libre 2

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3

Clasificación

Domingo 26 de octubre

Gran Premio de México

