El Gran Premio de Italia de 2025 en el Autódromo Nacional de Monza tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien no solo se llevó la victoria, sino que también estableció un nuevo récord de velocidad. El piloto de Red Bull, apodado "Mad Max", tuvo un fin de semana impecable al conseguir la pole position el sábado y su tercera victoria de la temporada el domingo. Con un promedio de 250.706 km/h a lo largo de las 53 vueltas, Verstappen superó la marca de Michael Schumacher, quien había logrado 247.586 km/h en 2003.El triunfo de Verstappen eclipsó la controversia que surgió en el equipo McLaren. Los pilotos Oscar Piastri y Lando Norris se vieron envueltos en un momento tenso cuando a Piastri se le ordenó cederle su posición a Norris. El equipo tomó esta decisión debido a una parada en pits lenta de Norris, lo que puso en riesgo sus aspiraciones al campeonato. La acción redujo la ventaja de Piastri sobre Norris en el campeonato de pilotos, pasando de 34 a 31 puntos. Esta orden de equipo no fue bien recibida por Piastri, generando un debate sobre la estrategia del equipo.Tras la carrera, el campeonato de pilotos sigue liderado por Oscar Piastri, seguido de cerca por Lando Norris, con Max Verstappen en tercer lugar.Así marcha el campeonato de pilotos Así va el campeonato de constructoresEn este rubro, McLaren sigue dominando con mucha comodidad, acercándose cada vez más a asegurar el título.SV