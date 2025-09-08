El Gran Premio de Italia de 2025 en el Autódromo Nacional de Monza tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien no solo se llevó la victoria, sino que también estableció un nuevo récord de velocidad. El piloto de Red Bull, apodado "Mad Max", tuvo un fin de semana impecable al conseguir la pole position el sábado y su tercera victoria de la temporada el domingo. Con un promedio de 250.706 km/h a lo largo de las 53 vueltas, Verstappen superó la marca de Michael Schumacher, quien había logrado 247.586 km/h en 2003.

El triunfo de Verstappen eclipsó la controversia que surgió en el equipo McLaren. Los pilotos Oscar Piastri y Lando Norris se vieron envueltos en un momento tenso cuando a Piastri se le ordenó cederle su posición a Norris. El equipo tomó esta decisión debido a una parada en pits lenta de Norris, lo que puso en riesgo sus aspiraciones al campeonato. La acción redujo la ventaja de Piastri sobre Norris en el campeonato de pilotos, pasando de 34 a 31 puntos. Esta orden de equipo no fue bien recibida por Piastri, generando un debate sobre la estrategia del equipo.

Posiciones en el campeonato

Tras la carrera, el campeonato de pilotos sigue liderado por Oscar Piastri, seguido de cerca por Lando Norris, con Max Verstappen en tercer lugar.

Así marcha el campeonato de pilotos

Oscar Piastri - McLaren - 324 puntos Lando Norris - McLaren - 293 puntos Max Verstappen - Red Bull Racing - 230 puntos George Russell - Mercedes - 194 puntos Charles Leclerc - Ferrari - 163 puntos Lewis Hamilton - Ferrari - 117 puntos Alex Albon - Williams - 70 puntos Kimi Antonelli - Mercedes - 66 puntos Isack Hadjar - Racing Bulls - 38 puntos Nico Hulkenberg - Kick Sauber - 37 puntos

Así va el campeonato de constructores

En este rubro, McLaren sigue dominando con mucha comodidad, acercándose cada vez más a asegurar el título.

McLaren | 617 puntos Ferrari | 280 puntos Mercedes | 260 puntos Red Bull Racing | 239 puntos Williams | 86 puntos Aston Martin | 62 puntos Racing Bulls | 61 puntos Kick Sauber | 55 puntos Haas | 44 puntos Alpine | 20 puntos

SV