El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido ayer viernes, marcó el mejor tiempo este sábado en el último libre para el Gran Premio de Italia 2025 de Fórmula 1 (F1), el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en Monza, el templo de la velocidad, y donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron duodécimo y decimotercero, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En su mejor vuelta, Lando Norris cubrió los 5 mil 793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 331 milésimas, solo 21 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 533 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos más que él-, que, al igual que el resto de los pilotos, marcó su mejor tiempo con el neumático de compuesto blando.

Alonso marcó el duodécimo tiempo y se inscribió un puesto por delante de su compatriota Sainz. El doble campeón mundial asturiano se quedó a 530 milésimas de Norris, mientras que el talentoso piloto madrileño invirtió 576 más que su antiguo compañero en McLaren.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que disputa el décimo Gran Premio desde que regresó a la F1, marcó el decimocuarto tiempo, a siete décimas del inglés.

Tiempos del tercer ensayo libre del GP de Italia

Lando Norris | GBR | McLaren | 1:19.331 Charles Leclerc | MON | Ferrari | a 0.021 Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0.165 Max Verstappen | NED | Red Bull | 0.167 George Russell | GBR | Mercedes | 0.184 Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 0.227 Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0.267 Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 0.272 Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0.365 Alexander Albon | THA | Williams | 0.389 Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 0.406 Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0.530 Carlos Sainz | ESP | Williams | 0.576 Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0.703 Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 0.728 Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0.801 Oliver Bearman | GBR | Haas | 0.878 Pierre Gasly | FRA | Alpine | 0.916 Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0.916 Esteban Ocon | FRA | Haas | 0.973

