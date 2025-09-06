El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido ayer viernes, marcó el mejor tiempo este sábado en el último libre para el Gran Premio de Italia 2025 de Fórmula 1 (F1), el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en Monza, el templo de la velocidad, y donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron duodécimo y decimotercero, respectivamente, en la tabla de tiempos.En su mejor vuelta, Lando Norris cubrió los 5 mil 793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 331 milésimas, solo 21 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 533 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos más que él-, que, al igual que el resto de los pilotos, marcó su mejor tiempo con el neumático de compuesto blando.Alonso marcó el duodécimo tiempo y se inscribió un puesto por delante de su compatriota Sainz. El doble campeón mundial asturiano se quedó a 530 milésimas de Norris, mientras que el talentoso piloto madrileño invirtió 576 más que su antiguo compañero en McLaren.El argentino Franco Colapinto (Alpine), que disputa el décimo Gran Premio desde que regresó a la F1, marcó el decimocuarto tiempo, a siete décimas del inglés.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF