Norris lidera el último ensayo libre del GP de Italia 2025

Así quedaron las posiciones en la tercera prueba previo a la clasificación en Monza

Por: EFE

El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido ayer viernes, marcó el mejor tiempo este sábado. EFE / D. Dal Zennaro

El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido ayer viernes, marcó el mejor tiempo este sábado en el último libre para el Gran Premio de Italia 2025 de Fórmula 1 (F1), el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en Monza, el templo de la velocidad, y donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron duodécimo y decimotercero, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En su mejor vuelta, Lando Norris cubrió los 5 mil 793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 331 milésimas, solo 21 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 533 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos más que él-, que, al igual que el resto de los pilotos, marcó su mejor tiempo con el neumático de compuesto blando.

Alonso marcó el duodécimo tiempo y se inscribió un puesto por delante de su compatriota Sainz. El doble campeón mundial asturiano se quedó a 530 milésimas de Norris, mientras que el talentoso piloto madrileño invirtió 576 más que su antiguo compañero en McLaren.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que disputa el décimo Gran Premio desde que regresó a la F1, marcó el decimocuarto tiempo, a siete décimas del inglés.

Tiempos del tercer ensayo libre del GP de Italia

  1. Lando Norris | GBR | McLaren | 1:19.331
  2. Charles Leclerc | MON | Ferrari | a 0.021
  3. Oscar Piastri  | AUS | McLaren | 0.165
  4. Max Verstappen | NED | Red Bull | 0.167
  5. George Russell | GBR | Mercedes | 0.184
  6. Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 0.227
  7. Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0.267
  8. Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 0.272
  9. Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0.365
  10. Alexander Albon | THA | Williams | 0.389
  11. Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 0.406
  12. Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0.530
  13. Carlos Sainz | ESP | Williams | 0.576
  14. Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0.703
  15. Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 0.728
  16. Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0.801
  17. Oliver Bearman | GBR | Haas  | 0.878
  18. Pierre Gasly | FRA | Alpine | 0.916
  19. Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0.916
  20. Esteban Ocon | FRA | Haas  | 0.973 

