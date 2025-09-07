Para Miguel Solís, ser gerente deportivo de los Charros de Jalisco es un trabajo soñado, pero exhaustivo, ya que no hay tiempo de descansar. Constantemente, debe viajar para seguir de cerca a jugadores en México y en el mundo para captar el talento que se necesita para construir un equipo ganador.

Por ello, Solís es uno de los hombres claves del éxito que está viviendo Jalisco en la temporada 2025 de la LMB y, en entrevista con El Informador, habló sobre cuál fue el proceso para armar el roster que está a punto de disputar la Serie del Rey.

“Recibo apoyo de mucha gente porque obviamente tengo que escuchar y analizar. No solamente las decisiones son mías, siempre son decisiones compartidas con el Comité Ejecutivo y Benjamín Gil. Todos acordamos sobre cualquier jugador que tengamos pensado que llegue. El año pasado al ya no estar calificados para la postemporada del 2024, empezamos a trabajar en el armado del equipo para este 2025.”

“Comenzamos a hacer cambios importantes, hicimos movimientos con el equipo de Saltillo donde adquirimos Johnehswy Fargas. También hicimos un movimiento con Torreón en el que adquirimos a Allen Córdoba. Pero, también ayudó mucho mantener a los jugadores que traían la inercia de haber ganado en la LMP como Billy Hamilton, Michael Wielansky, Alfredo Hurtado, Carlos Mendivil. Fue un trabajo que tuvimos que hacer en conjunto con Comité poder ofrecerles un contrato porque varios de ellos tenían ofertas de otros equipos.”

Para Solís, la unión, la actitud y el corazón que muestran los jugadores de los Charros de Jalisco serán los factores más importantes para poder pensar en imponerse ante un equipo de tradición como Diablos Rojos del México.

“Quien ha tenido la oportunidad de seguirnos tanto en televisión como en el estadio, pueden darse cuenta del corazón, la actitud, la unión y el carácter de los muchachos. Jugando nuestro béisbol, pichando donde debemos y haciendo la mínima cantidad de errores, vamos a tener muchas posibilidades y no dudo que podamos ganar el campeonato ante Diablos”, finalizó.

