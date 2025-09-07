Verstappen superó claramente a Norris y Piastri en Monza

El estado actual del campeonato indica que los pilotos de McLaren tienen lo necesario para impedir que Verstappen sume un quinto título consecutivo, sin embargo, la demostración del neerlandés en el Gran Premio de Italia marcó una pausa a la hegemonía que los MCL39 habían impuesto hasta la carrera anterior corrida en Zandvoort.

El ultra veloz trazado de Monza hizo posible que el equipo Red Bull encontrara la configuración idónea para frenar la tendencia que habían establecido los autos basados en Woking, gracias a una ejecución que rayó en la perfección por parte del actual campeón.

Máx Verstappen estableció dos récords históricos tanto en la calificación, como en la velocidad promedio de carrera, sumando la victoria 65 en su palmarés e iniciando una nueva y esperanzadora etapa para el equipo austriaco bajo el mando de Laurent Mekies, que reemplazó a Cristian Horner como director ejecutivo del equipo.

Los más de 19 segundos con los que Verstappen recibió la bandera de cuadros mostraron la superioridad alcanzada por Max a pesar de tener que ceder la punta a Norris tras comerse la Variante del Rettifilo, en la arrancada.

Max recuperó la punta en el tercer giro, dándose a la tarea de imponer una serie de vueltas rápidas que lo alejaron a más de seis segundos de Lando hasta que el desgaste de sus neumáticos intermedios lo obligaron a detenerse en la ronda 38 de 53, evitando un posible recorte por parte de los autos papaya.

El comportamiento del RB21 mejoró con el compuesto duro a pesar de no haber sido probado por Verstappen durante el fin de semana, marcando otra serie de vueltas rápidas que le permitieron reducir los casi 14 segundos que lo separaban de Piastri al reincorporarse a la pista, a menos de 7 cuando finalmente se detuvo el australiano en el giro 46, evidenciando la errónea estrategia de McLaren al dilatar sus cambios obligatorios de compuesto.

La detención de Norris un giro después añadió una emoción inesperada a la carrera al sufrir una demora de 5.9 segundos en el cambio de neumáticos, permitiendo que Piastri se adueñara de la segunda posición. Para sorpresa de propios y extraños, el equipo solicitó a Piastri devolver la posición a su compañero, Oscar obedeció mostrando una virtud adicional a las que lo mantienen justamente como líder del campeonato, a pesar de haberse tratado de un incidente de carrera.

El gesto significó que Norris se acercara tres puntos a Piastri, reduciendo la ventaja de 34 a 31 puntos, con 8 fechas por disputar.

Será muy difícil que Red Bull vuelva a mostrar un rendimiento como el de hoy en el largo circuito callejero de Baku con 6.003 kilómetros de longitud, similar en velocidad tope al de Monza, pero diferente por la sección de curvas cerradas, que favorece a McLaren.

Es claro que Verstappen sigue siendo el mejor exponente de la máxima categoría a pesar de tripular un auto que no posee las características técnicas para ser favorito en la mayoría de los trazados, pero por lo visto hoy en la catedral del automovilismo, puede dar otra sorpresa dentro de dos fines de semana.