Max Verstappen volvió a demostrar que el "Templo de la Velocidad" también es suyo. El piloto neerlandés de Red Bull conquistó este sábado la pole position para el Gran Premio de Italia 2025 de Fórmula 1 (F1) en Monza, tras una batalla vibrante frente a los McLaren que lo persiguieron hasta la última curva de la clasificación.

Con un tiempo de 1:18.793, Verstappen se llevó la posición de privilegio número 45 en su carrera, la quinta en lo que va de la temporada y la segunda en este mítico trazado italiano. La diferencia fue mínima: apenas 0.076 segundos lo separaron de Lando Norris, quien firmó un 1:18.869 y que, por momentos, parecía tener en las manos la pole. Oscar Piastri, también a bordo del monoplaza papaya, quedó tercero con 1:18.982, confirmando que McLaren está dispuesto a pelear cada centímetro con Red Bull.

Más atrás, Ferrari se quedó sin la oportunidad de brillar en casa. Charles Leclerc clasificó cuarto, mientras que Lewis Hamilton fue quinto. Sin embargo, el británico no solo se marchó con frustración por una sesión por debajo de lo esperado, sino que además cumplirá con la sanción de cinco puestos impuesta tras el Gran Premio de Países Bajos, por lo que arrancará oficialmente desde la décima posición en la parrilla.

La cita en Monza se perfila como una de las más emocionantes de la temporada. Verstappen buscará mantener vivas sus esperanzas en el campeonato mundial de pilotos, consciente de que cada punto cuenta en la recta final. Pero McLaren no piensa ceder: Norris y Piastri largarán a su lado y con la motivación de arrebatarle al actual campeón el trono que parece cada vez más cercano.

El Gran Premio de Italia se correrá este domingo a las 07:00 horas, tiempo del Centro de México, en el escenario más icónico de la F1, donde velocidad, estrategia y nervios prometen un espectáculo inolvidable.

PARRILLA DE SALIDA GP DE ITALIA 2025

Max Verstappen / Red Bull Lando Norris / McLaren Oscar Piastri / McLaren Charles Leclerc / Ferrari George Russell / Mercedes Kimi Antonelli / Mercedes Gabriel Bortoleto / Kick Sauber Fernando Alonso / Aston Martin Yuki Tsunoda / Red Bull Lewis Hamilton / Ferrari Oliver Bearman / Haas Nico Hülkenberg / Kick Sauber Carlos Sainz / Williams Alex Albon / Williams Esteban Ocon / Haas Isack Hadjar / RB Lance Stroll / Aston Martin Franco Colapinto / Alpine Pierre Gasly / Alpine Liam Lawson / RB

