Futbol hoy 8 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del lunes 8 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy lunes 8 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Necaxa vs Puebla | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy lunes 8 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Zambia vs Marruecos | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Mozambique vs Botswana | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Guinea Ecuatorial vs Túnez | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Uganda vs Somalia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Guinea vs Argelia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Malaui vs Liberia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Madagascar vs Chad | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Guinea Bissau vs Yibuti | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Israel vs Italia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Croacia vs Montenegro | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Grecia vs Dinamarca | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Suiza vs Eslovenia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Bielorrusia vs Escocia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Gibraltar vs Islas Feroe | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Kosovo vs Suecia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Ghana vs Mali | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Libia vs Suazilandia | 13:00 horas | FIFA+ |
  • El Salvador vs Surinam | 18:30 horas | CONCACAF GO, CONCACAF YouTube |
  • Panamá vs Guatemala | 19:30 horas | CONCACAF GO, CONCACAF YouTube, Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

