Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy lunes 8 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Necaxa vs Puebla | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy lunes 8 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Zambia vs Marruecos | 07:00 horas | FIFA+ |

Mozambique vs Botswana | 07:00 horas | FIFA+ |

Guinea Ecuatorial vs Túnez | 07:00 horas | FIFA+ |

Uganda vs Somalia | 10:00 horas | FIFA+ |

Guinea vs Argelia | 10:00 horas | FIFA+ |

Malaui vs Liberia | 10:00 horas | FIFA+ |

Madagascar vs Chad | 10:00 horas | FIFA+ |

Guinea Bissau vs Yibuti | 10:00 horas | FIFA+ |

Israel vs Italia | 12:45 horas | SKY Sports |

Croacia vs Montenegro | 12:45 horas | SKY Sports |

Grecia vs Dinamarca | 12:45 horas | SKY Sports |

Suiza vs Eslovenia | 12:45 horas | SKY Sports |

Bielorrusia vs Escocia | 12:45 horas | SKY Sports |

Gibraltar vs Islas Feroe | 12:45 horas | SKY Sports |

Kosovo vs Suecia | 12:45 horas | SKY Sports |

Ghana vs Mali | 13:00 horas | FIFA+ |

Libia vs Suazilandia | 13:00 horas | FIFA+ |

El Salvador vs Surinam | 18:30 horas | CONCACAF GO, CONCACAF YouTube |

Panamá vs Guatemala | 19:30 horas | CONCACAF GO, CONCACAF YouTube, Azteca Deportes Network |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

