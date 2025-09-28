Domingo, 28 de Septiembre 2025

Estos son los 10 mejores jugadores del mundo de este 2025

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) publicó su ranking anual de los 100 mejores jugadores del mundo

Por: Fabián Flores

El CIES considera aspectos como la generación de gol y los duelos defensivos para evaluar el rendimiento de los jugadores rankeados. Imago7 / ARCHIVO

El pasado martes, después de que Ousmane Dembélé, delantero francés del PSG, ganara el premio del Balón de Oro 2025, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) publicó su ranking anual de los 100 mejores jugadores del mundo.

A pesar de que Dembélé fuera galardonado como el mejor jugador de la temporada, el francés ocupa la séptima posición en el ranking del CIES con una nota de 95.6, mientras que Lamine Yamal lidera la lista con una calificación perfecta de 100.

En este ranking también aparecen los jugadores mexicanos de la Liga MX, Alexis Vega, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, y Sergio Canales, mediocampista de Rayados de Monterrey. El jugador del Toluca se encuentra en la posición número 62 de la lista, mientras que Canales aparece rankeado —casi que colado— en el final de la lista.

¿Quiénes son los 10 mejores jugadores del mundo?

El ranking del Observatorio de Futbol del CIES considera los siguientes aspectos clave para evaluar el rendimiento:

  • Juego aéreo
  • Duelos defensivos
  • Disparos a portería
  • Construcción ofensiva
  • Nivel competitivo de cada liga
  • Asistencias y generación de gol
  • Desempeño colectivo de los equipos
  • Regates, conducciones y pases en campo rival

Este es el Top 10 de los mejores jugadores del mundo, según la escala de valores del CIES:

Jugador Club Puntuación
Lamine Yamal FC Barcelona 100
Kylian Mbappé Real Madrid 98.6
Pedri González FC Barcelona 97.5
Virgil van Dijk Liverpool 97.2
Michael Olise Bayern Múnich 96.8
Mohamed Salah Liverpool  96.2
Ousmane Dembélé  PSG  95.6
Joshua Kimmich Bayern Múnich 95.2
Achraf Hakimi PSG 95.2
Vinícius Jr. Real Madrid  95.1

