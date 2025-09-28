Estos son los 10 mejores jugadores del mundo de este 2025

El pasado martes, después de que Ousmane Dembélé, delantero francés del PSG, ganara el premio del Balón de Oro 2025, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) publicó su ranking anual de los 100 mejores jugadores del mundo.A pesar de que Dembélé fuera galardonado como el mejor jugador de la temporada, el francés ocupa la séptima posición en el ranking del CIES con una nota de 95.6, mientras que Lamine Yamal lidera la lista con una calificación perfecta de 100.En este ranking también aparecen los jugadores mexicanos de la Liga MX, Alexis Vega, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, y Sergio Canales, mediocampista de Rayados de Monterrey. El jugador del Toluca se encuentra en la posición número 62 de la lista, mientras que Canales aparece rankeado —casi que colado— en el final de la lista.El ranking del Observatorio de Futbol del CIES considera los siguientes aspectos clave para evaluar el rendimiento:Este es el Top 10 de los mejores jugadores del mundo, según la escala de valores del CIES:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF